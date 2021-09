Quatre élèves rochelaises remportent le concours national de bande dessinée Bulles de mémoire

Elles ont entre 14 et 15 ans, sont en troisième et en seconde à Fénelon Notre Dame, et seront reçues aux Invalides en octobre pour recevoir le premier prix du concours Bulles de mémoire organisé par l'Office national des anciens combattants.

C'est "une grande fierté !", nous disent-elles un peu étonnées de tout ce qui leur arrive. Léonie, Emmelyne, Eva et Clémence ont bouclé leur dernière année scolaire en beauté en apprenant qu'elles avaient remporté le premier prix au concours national Bulles de mémoire. Un concours de bande dessinée autour de la mémoire des grands conflits du XXème siècle organisé par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

"L'héroïne de cette BD, c'est Marie-Madeleine, statue spoliée par les Allemands au Louvre" Copier

La conservatrice Rose Valland du point de vue des œuvres spoliées sous l'Occupation

Eva l'a appris le dernier jour du brevet des collèges l'année dernière. Elle ne s'y attendait pas. "Déjà d'apprendre que l'on avait gagné au concours régional, c'était vraiment bien. Et puis on a appris que l'on avait gagné le concours national. En plus, Madame Derouault nous a dit que l'on était reçues aux Invalides ! Là on s'est dit qu'on allait quand-même aller à Paris. C'est énorme et on ne s'y attendait pas parce qu'on le faisait juste pour le plaisir et pour avoir un projet ensemble. On est super heureuses et fières. On est contentes que ça ait plu."

Quatre adolescentes, qui ne veulent pas forcément faire des arts plastiques leur métier plus tard, mais qui sont inspirées par leur professeur Frankie Derouault qui les convainc de se lancer. Ensemble, elle imaginent une histoire autour du thème "Femmes d'engagements" et découvrent celle de Rose Valland, conservatrice qui a permis de retrouver de nombreuses œuvres spoliées par les Nazis sous l'Occupation. "On a voulu raconter cette histoire mais du point de vue des œuvres qui ont été spoliées, nous explique Léonie. On les a fait s'exprimer et on suit leur aventure."

La BD intitulée "Rose et Marie-Madeleine" se déroule sur six planches et raconte l'histoire des œuvres spoliées par les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale - Fénelon Notre Dame

"La BD raconte aussi l'entente qu'il y a eu entre elles"

La narratrice de leur BD est donc une statue du Louvre, Marie-Madeleine. D'où le titre : "Rose et Marie-Madeleine". Chaque élève a eu son rôle dans la composition des planches. "Moi par exemple je m'occupais principalement de dessiner Marie-Madeleine et le corps des statues, nous raconte Emmelyne. Eva faisait principalement des visages mais aussi des personnages. Léonie et Clémence dessinaient les architectures."

Un vrai travail d'équipe, selon Frankie Derouault. "Ca c'était vraiment chouette. Je pense que la BD raconte ça aussi, cette entente qu'il y a eu entre elles, peut-être que ça ressort. Chaque semaine, on s'est retrouvées. C'était à chaque fois un super rendez-vous qui passait trop vite." Avec toujours un maître mot selon nos dessinatrices : prendre du plaisir.