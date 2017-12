Indre-et-Loire, France

Le projet de réaménagement du quartier des Halles à Tours entre dans une nouvelle phase. Quatre équipes de promoteurs et architectes ont été retenues (huit ont proposé des projets) par la mairie de Tours. Elles ont désormais jusqu'au 20 avril 2018 pour rendre un projet complet, plans à l'appui. D'ici là, elles seront reçues début janvier par Christophe Bouchet et son équipe, pour leur repréciser le but de cet appel à projet, notamment parce que le maire de Tours estime que pour l'instant, les propositions sont un peu trop frileuses, "elles manquent un peu d'audace et d'ambition".

Frey, associé à Biltoki, spécialiste dans la réhabilitation de halles gourmandes en France

Icade, promoteur notamment du forum Méliès et de l'ensemble immobilier à Tours-Nord

Sogeprom-SET, promoteur immobilier et commercial, notamment du projet du haut de la rue Nationale à Tours

Vinci-Roma, également promoteur immobilier et commercial

Les porteurs de projets ont été "un peu timide" selon Christophe Bouchet, notamment sur le devenir du bâtiment central, les Halles. Pour l'instant, concernant le bâtiment, les quatre équipes ne proposent, au mieux, par exemple, que de remplacer les murs du rez-de-chaussée par des grandes baies vitrées ou encore d'agrandir les accès. "La démolition des Halles n'est pas impossible" va leur rappeler Christophe Bouchet, même si "le devenir des poteaux de bétons (parce que reste va changer) est totalement accessoire". L'architecte des bâtiments de France dit d'ailleurs qu'il pourrait accepter un permis de démolir. Une option que les commerçants des Halles ne voient évidemment pas d'un bon oeil.

La proposition la moins gourmande en argent public aura une partie de nos faveurs. Christophe Bouchet, maire de Tours

La mairie précise par ailleurs que le projet doit dépasser le cadre du bâtiment des Halles. C'est bien tout le quartier qui doit être repensé, avec un impératif : ne pas rendre l'espace piéton. La circulation automobile (14.000 véhicules par jour autour de la place des Halles) doit perdurer dit le maire Christophe Bouchet.