Quatre familles roms expulsées malgré la trêve hivernale dans la métropole lilloise

Près de 650 roms sont encore en attente d'un hébergement dans la métropole lilloise et les expulsions se sont multipliées depuis un mois et demi. Le collectif Solidarité roms tire la sonnette d'alarme. L'organisme pointe un processus brutal mis en place suite à l'arrivée du nouveau préfet en juillet dernier. Avant, les expulsions de bidonvilles ou de squats n'avaient pas lieu tant qu'un relogement n'avait pas été proposé.

La peur permanente d'être expulsé

Ronchin, Lesquin, Sainghin-en Mélantois et Tourcoing sont les villes principalement concernées. Malgré la trêve hivernale, quatre familles réparties dans ces différentes villes se sont fait déloger de leur emplacement. Elles ont réussi à s'installer dimanche dernier sur un terrain de Lezennes.

Depuis plusieurs semaines, Moldvan, avec sa femme et leurs deux enfants ont enchainé plusieurs expulsions alors qu'ils étaient installés depuis quatre ans sur un terrain à Ronchin, "je travaille du lundi au samedi et peut-être que pendant ce temps-là la police va venir mais moi je fais comment ? s'agace ce jeune père livreur chez Amazon en cdi. Je travaille souvent loin, à Paris, Dunkerque, partout."

Ce jeune père raconte multiplier les appels pendant son temps de travail pour vérifier que sa femme et leurs enfants n'ont pas été expulsés. "Nous on a des droits en France parce qu'on est européens mais tu peux attendre 5 ans même 6 ans et ça sert à rien", rapporte Moldvan désespérément.

Gérer l'urgence

D'après Dominique Plancke, porte-parole du collectif Solidarité roms, associe cette dégradation des conditions de vie des roms à l'arrivée d'un nouveau préfet, Georges-François Leclerc, en juin dernier.

"Travailler dans l'urgence, on ne le faisait plus. Là on est revenus sur des choses très négatives qui sont de leur donner le minimum pour survivre malheureusement plutôt que de construire un projet de vie", déplore Dominique Plancke, élu EELV.

La Fondation Abbé Pierre, Ligue des droits de l'Homme, Amnesty international ont tenté de contacter la préfecture pour l'interpeller sur ces expulsions à répétition. Ces organismes n'ont pas eu de réponse.