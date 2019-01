Quatre femmes sur dix sont victimes de sexisme en France

Marseille, France

Quatre femmes sur dix sont victimes d’une injustice ou d’une humiliation du fait d’être une femme en France. Un phénomène qui concerne la moitié des jeunes femmes. C'est ce que nous apprend le rapport du Haut Conseil à l'Egalité (HCE) publié jeudi 17 janvier. L’institution livre pour la première fois un véritable état des lieux du sexisme en France, une enquête inédite et rendue obligatoire la loi et citoyenneté votée en janvier 2017. Ces gestes, propos ou comportements sont présents massivement dans le quotidien des femmes, en particulier dans l'espace public et ne que très rarement condamnés.

1,2 million de victimes d'injures sexistes

Plus d'un million de femmes ont subi une injure sexiste en 2017, soit une sur vingt. Des insultes à base de "salope" dans un cas sur trois, , "pute" dans 21% des cas ou encore de "connasse" (16%) et qui se déroulent en majorité dans l'espace public. A Marseille, Louise, 23 ans doit faire face très régulièrement à des jeunes hommes qui viennent l'importuner.

Au départ ils nous disent "tu es charmante" mais lorsqu'on ne répond pas ils nous répondent "dis pas merci connasse".

A ses côtés, Margaux a subi des réflexions sexistes alors qu'elle faisait son jogging et Sarah s'est fait "ceinturer" avec une amie par plusieurs jeunes hommes, un soir, sur le Vieux Port. Une atteinte physique mais Sarah ne veut pas porter plainte. "Je n'ai pas vu leur visage, j'avais juste envie de partir, donc porter plainte...je ne sais pas trop." C'est aussi ce que pointe le rapport du HCE, le droit n'est pas suffisamment mobilisé et la justice condamne encore trop peu le sexisme.

Moins de 3% des injures font l'objet d'une plainte

En 2017, seules quatre condamnations pour injures sexistes ont été prononcées. Or depuis août dernier et la promulgation de la loi contre les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement de rue est devenu une infraction. L'outrage sexiste est ainsi passible d'une amende pouvant aller de 90 à 750 euros. Une mesure difficilement applicable car l'auteur de l'outrage doit être pris en flagrant délit, mais cette loi est dissuasive insiste la député LRM des Bouches-du-Rhône, Alexandra Louis, rapporteure du texte. La député précise que les agents de police marseillais seront prochainement formés pour recevoir les plaintes sexistes.