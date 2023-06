Quatre jeunes du Havre lauréats du concours national Science Factor

Leur spécificité : trois d'entre eux sont porteurs de handicap. Quatre jeunes havrais scolarisés au collège Jean-Moulin du Havre et Jules Prévost de Montivilliers ont remporté ce vendredi 16 juin deux prix au concours Science Factor à Paris. Ils ont créé "1 possible rêve", une exposition en réalité augmentée, qui décrit la vie de personnes célèbres qui ont réalisé leur rêve malgré leur handicap.

Fadella, Nisa, Jade et Alexis ont réalisé une exposition papier et vidéo décrivant les destins d'une quinzaine de personnalités porteuses de handicap, de Steven Spielberg à Beethoven. Grâce à un logiciel, vous pouvez visualiser sur votre téléphone des vidéos en le passant devant des affiches. Ils ont remporté deux prix : celui de l'éducation de demain Unowhy et celui handinumérique Sopra Steria.

"Ceux qui ont réussi ce ne sont pas ceux qui sont devenus célèbres, mais qui ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire même avec leur handicap" - Alexis

Alexis, élève de Première et lui-même porteur de plusieurs handicaps s'est chargé de la réalisation des vidéos, un travail qui l'a passionné : "ça n'a pas toujours été simple donc c'est une façon de faire comprendre aux autres personnes en situation de handicap quelles sont leurs différences."

Faire naître et grandir l'intérêt des jeunes et des jeunes filles pour les sciences, le numérique et l'innovation au service de tous… tel est l'objectif de Science Factor qui propose aux jeunes de la sixième à la Terminale de construire en équipe, un projet scientifique "d'innovation citoyenne".

Il s'agit d'une invention scientifique ou technique, utile pour toute la société en termes d'environnement, de santé, d'égalité fille/garçons ou d'inclusion des personnes en situation de handicap. Science Factor a la particularité d'accompagner les jeunes dans la durée pour permettre la concrétisation de leurs projets avec des chercheurs, des professionnels et des étudiants.