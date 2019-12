Quatre joueurs de la section de rugby à 13 fauteuil d'Avignon en stage avec l'équipe de France

Quatre joueurs du SOA 13 seront les 21 et 22 décembre prochains à Carcassonne pour un stage de l'équipe de France afin, notamment, de préparer la tournée en Angleterre en juin 2020.

Avignon, France

Quatre joueurs de l'équipe XIII fauteuil d’Avignon sélectionnés pour participer au prochain stage de l'équipe de France. Il s'agit de Florian Guttadoro, Guillaume Mautz, Kévin Pastor et Yann Verdi. Ils seront en stage les 21 et 22 décembre prochains à Carcassonne. Un stage pour préparer la tournée en Angleterre en juin prochain et la coupe du monde de 2021. L'équipe d’Avignon fauteuil est première du championnat de France élite, elle reçoit samedi soir les Dragons Catalans.