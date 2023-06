Quatre lycéens de Perpignan reçoivent une médaille pour avoir sauvé un enfant et une femme de la noyade

C'était le 30 mars, peu après 11 heures. Ce jour-là, trois élèves de Terminale et un élève de Première du lycée Maillol sortent de cours. Ils marchent dans le parc à côté du lycée de Perpignan, quartier du Vernet. Soudain, une femme enceinte crie. Elle appelle au secours. "Sauvez l'enfant !" Les quatre amis accourent et trouvent le femme enceinte dans l'eau du lac, au milieu du parc. Elle a sauté tout habillée, avec son sac encore sur le dos. "Sauvez l'enfant !", répète-t-elle. Les jeunes cherchent l'enfant des yeux. Ils aperçoivent deux pieds. Sans hésiter, ils le hissent sur la terre ferme. "Puis on a aidé la femme enceinte à sortir de l'eau. Et on a appelé les secours", raconte Anas Soussani, l'un des lycéens.

"Que feriez-vous, si c'était votre frère ou votre mère ?"

La scène se déroule en cinq minutes. "Une fois que les secours ont pris en charge les deux personnes, on s'est assis sur un banc et on a repensé à ce qui venait de se passer", sourit Anas Soussani. Mais le lycéen regrette une chose : "Il y avait d'autres personnes dans le parc au même moment, mais elles n'ont pas agi. Elles ont préféré filmer la scène plutôt que de venir aider. Selon moi, ces personnes n'ont pas de coeur. Imaginez, que feriez-vous si c'était votre frère ou votre mère ?"

Anas et ses trois amis reçoivent ce jeudi en préfecture une médaille pour acte de courage et de dévouement. Ce sera leur deuxième médaille ! Les lycéens ont déjà été médaillés par la mairie de Perpignan pour leur aide précieuse.

Quelle sécurité autour de ce plan d'eau ?

Trois mois après les faits, Anas constate qu'aucune installation n'a été mise en place pour assurer la sécurité des promeneurs. "Depuis le 30 mars, aucune barrière n'a été installée autour du lac du parc Maillol. Un autre accident peut se produire à tout moment."

Contactée, la mairie de Perpignan assure prévoir des travaux autour du bassin. Ce dernier devrait bientôt stocker moins d'eau et de nouvelles plantations devraient voir le jour autour. Le plan d'eau sera par ailleurs entouré de barrières. Les travaux devraient débuter l'an prochain.