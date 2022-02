Quatre maisons de retraite particulièrement surveillées dans le département du Cher

Le conseil départemental et l'agence régionale de santé du Cher, qui ont pour mission de contrôler ces établissements, reçoivent environ deux à trois lettres par semaine pour leur signaler des manquements dans la prise en charge des personnes âgées. Lettres de familles, de personnels ou même d'élus locaux. Toutes sont prises en compte, nous assure t-on et donnent lieu à une réaction... Un coup de fil à l'établissement au minimum. Les autorités de tutelle dans le Cher, veulent démontrer qu'elles ne sont jamais restées inactives.

Bénédicte de Choulot, vice-présidente du conseil départemental du Cher, et Jacques Fleury, président du conseil départemental. © Radio France - Michel Benoit

Tout signalement donne lieu à une vérification assure Bertrand Moulin, directeur de l'ARS dans le Cher : " C'est aussi parfois une question de perception : si quelqu'un nous écrit qu'un résident n'a pas de douche dans la semaine, cela ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas eu de toilette. " Quand les signalements sont graves ou qu'ils s'accumulent, la maison de retraite fera l'objet d'une inspection surprise : " Nous arrivons le matin par surprise " détaille Bénédicte de Choulot, vice-présidente du conseil départemental. " Nous allons passer la journée dans l'Ehpad. Nous allons assister au lever, aux soins, et aux repas de façon à vérifier tout au long de la journée, ce qu'il se passe dans l'établissement. En amont, on fait aussi des vérifications sur pièces administratives ou on épluche le budget pour mieux appréhender la situation." Quatre inspections vont être diligentées prochainement.

Bertrand Moulin, directeur de l'ARS dans le département du Cher © Radio France - Michel Benoit

L'idée est ensuite de remédier à la situation grâce à un plan d'action concerté : " Si l'établissement ne respecte pas le plan d'action, la sanction peut aller jusqu'à une suspension d'autorisation " précise Bertrand Moulin. " On peut appliquer une fermeture administrative ou une administration provisoire. On a quand même différentes mesures à notre portée, sachant évidemment, que notre but n'est pas de les déployer mais d'obtenir que les choses changent." Récemment un directeur a été poussé vers la retraite dans le sud du département. La situation peut se dégrader à cause de changements managériaux ou de manque de personnels : les arrêts de travail se sont multipliés avec le covid mais aussi à cause des conditions de travail difficiles. Des financements (environ 700.000 euros provenant de l'Europe, de la CNSA, des caisses de retraite, de la MSA notamment) permettent également de réaliser des aménagements pour un meilleur confort des résidents, tout en facilitant le travail des agents. La pose de rails au plafond dans les chambres des personnes les plus dépendantes par exemple. L'idée, grâce à ces fonds, est d'amorcer des projets novateurs, financés ensuite par l'établissement.