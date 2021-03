Quatre mois après, un camp de réfugiés s'installe à nouveau place de la République à Paris

Les images avaient fait le tour des chaînes de télévision et des réseaux sociaux fin novembre 2020 : celles des réfugiés jetés hors de leurs tentes par les forces de l'ordre, place de la République, à Paris. Quatre mois plus tard, ce jeudi 25 mars 2021, le collectif "Réquisitions" se rassemble à nouveau au même endroit et déploie à nouveau des tentes, afin de réclamer "un hébergement stable, immédiat et décent", pour 300 sans-abris (hommes, femmes, enfants) présents sur place. Le collectif Réquisitions affirme avoir déposé 412 demandes de réquisition au préfet de Paris Île-de-France sur 7 immeubles vacants à Paris. Il affirme qu'il restera sur place "pacifiquement" jusqu'à la mise à l'abri des personnes présentes.

La nuit de la solidarité remise en cause

Jean-Baptise Eyraud, membre du DAL et du collectif "Réquisitions", pose avec une affiche "la nuit de la solidarité, c'est ici". Pour lui, la nuit de la solidarité "ça ne sert à rien". Il poursuit : "compter les SDF dans Paris ce n'est pas efficace, il y en a plein en dehors de la ville, on ne fait rien pour eux. Au lieu de comptabiliser on ferait mieux de s'activer", dit-il au micro de France Bleu Paris. Le porte-parole du DAL réclame des réquisitions d'immeubles et de logements vides par l'État.

L'évacuation avait été évoquée par Emmanuel Macron

Le collectif "Réquisitions" réclame aussi plusieurs changements de la loi : l’hébergement inconditionnel et digne jusqu’au relogement de toutes les personnes sans- abri, l’application de la loi de réquisition des logements vides et bâtiments appartenant à de grands propriétaires (État, fonds de spéculation...), l’arrêt des expulsions sans relogement, et l’application de la loi DALO (droit au logement opposable). Quelques jours après l'évacuation du mois de novembre, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il ne fallait pas évacuer avec violence tant qu'une solution de logement n'était pas trouvée.