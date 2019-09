Quatre nouveaux équipements au centre de formation d'incendie et de secours de la Charente-Maritime

L'extension du centre de formation d'incendie et de secours de la Charente-Maritime a été inauguré ce lundi. Les pompiers disposent de quatre nouveaux équipements pour se former ou s'entraîner.

Le centre de formation d'incendie et de secours (CFIS) de la Charente-Maritime s'est doté de quatre nouveaux équipements ces deux dernières années pour permettre aux pompiers et autres professionnels de s'entraîner dans des situations se rapprochant le plus possible de la réalité sur le terrain. Près d'un million et demi d'euros ont été investis.

"Nous avons accueilli ici, des pompiers venus de 56 départements, mais aussi du Luxembourg, de Hong-Kong ou d'Espagne"

Inauguration de l'extension du centre de formation d'incendie et de secours de la Charente-Maritime © Radio France - Sonia Ghobri

L'extension de ce centre d'entraînement a été inaugurée en grande pompe ce lundi, à la base aérienne 721 de Saint-Agnant où il a été crée en 2013. "Nous avons accueilli ici, des pompiers venus de 56 départements, les Landes, l'Isère, la Guyane ... Mais aussi du Luxembourg, de Hong-Kong ou d'Espagne. Cela montre que notre centre est en pointe", se réjouit, le contrôle général Pascal Leprince, directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime (SDIS 17).

Le plateau "secours routiers" du centre de formation du service départementale de la Charente-Maritime a bénéficié de travaux d'aggrandissement © Radio France - Sonia Ghobri

Aux côtés du préfet du département Matthieu Ringot, et d'élus, il a assisté à différentes démonstrations. Ils ont ainsi pu observer une équipe de pompiers s'entraîner sur le nouveau plateau de secours routiers, plus grand.

"Le simulateur instable" © Radio France - Sonia Ghobri

La visite se poursuit ensuite vers le "simulateur instable". Ce container maritime peut être incliné dans tous les sens, comme un bateau qui tangue et il est équipé d'entrées d'eau. Cela permet aux pompiers de s'entraîner à colmater les fuites d'eau d'un navire par exemple. "C'est un produit unique en France", explique Cédric Wolsleger eprésentant de la société Saphir CTC, société néerlandaise spécialisée dans la fabrication de simulateurs en tout genre. Il est venu spécialement pour l'inauguration.

"Caisson de progression incendie " © Radio France - Sonia Ghobri

L'entreprise installée à Rotterdam a également conçu le "caisson de progression incendie". Et pour remporter l'appel d'offre, il a fallu répondre à un cahier des charges bien précis. Un groupe de travail du SDIS de la Charente-Maritime travaille sur ce projet, depuis quatre ans.

Cet équipement est composé de six containers empilés. Il ressemble à une maison, vu de l'extérieur, mais à l'intérieur c'est comme dans un bateau : le moteur au sous-sol, les longs couloirs, les échelles, les escaliers, les surbaux ... Mais le vrai plus, c'est qu'il est possible de reproduire des incendies à l'intérieur de la structure. Les entraînements sont beaucoup plus réalistes, les pompiers allaient jusqu'à présent se former sur des bateaux à quai au port de la Rochelle ou de Rochefort ou dans des parking souterrain.

L'intérieur d'un navire a été reproduit quasiment à l'identique pour les formations © Radio France - Sonia Ghobri

"L'idée était d'avoir un outil polyvalent qui permette de reproduire des feux de navire et des feux d'habitation"

"Le scénario était donc plus difficile à imaginer", explique le commandant Frédéric Venail, conseil technique départemental pour les interventions à bord des navires. "Mais en Charente-Maritime, il n'y a en moyenne qu'une intervention par an dans un navire. L'idée était donc d'avoir un outil polyvalent qui permette de reproduire des feux de navire et des feux d'habitation".

Il suffit pour cela d'adapter les portes, l'entreprise Saphir CTC a prévu des porte d'appartement, plus fines, à l'intérieur des portes de navire. Il y a des petites salles pour simuler un feu de cave ou dans la cuisine d'un appartement.



"Module autosauvetage sauvetage de sauveteur" © Radio France - Sonai Ghobri

Enfin, le module d'entraînement "auto-sauvetage et sauvetage de sauveteur" est unique en France. Il a été pensé et conçu par les formateur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime.

"On a l'impression que le pompier est invinsible mais il ne l'est pas"

L'idée est né après l'incendie dans l'usine Dem Atlantique à la Rochelle, le 18 janvier 2010. Sébastien Couturier, 33 ans, est mort en intervention, piégé par les flammes. "Chaque pompier de France et bien sûr de Charente-Maritime ont été affectés par ce drame. _ll y a eu une vraie prise de conscience_. On a l'impression que le pompier est invinsible mais il ne l'est pas", explique le lieutenant Stéphane Reculeau. "Mais la prise en charge d'un pompier n'est pas la même que pour un civil", ajoute-t-il.

Les formateurs du SDIS 17 ont alors développé des techniques. Pour cela, ils se sont inspirés du Canada et des Etats-Unis. "Là-bas, ils ont l'habitude des retours d'expérience. Un officier sapeur-pompier de la Charente-Maritime, Benjamin Belloeuvre a donc fait plusieurs voyages en Amérique du nord. Il a récolté des savoir et les a ramené chez nous. c'est la naissance du module d'entraînement des techniques d'auto-sauvetage et du sauvetage de sauveteur", conclut le liFraeutenant Reculeau.

Il existe depuis deux ans. Pour les exercices, une structure en bois, d'environ 10 mètres carré au sol a été construite. Des dizaines de techniques sont enseignés lors de cette formation. Des pompiers venus de vingt départements sont venus la suivre.

Démonstration : prise en charge d'un pompier inanimé © Radio France - Sonia Ghobri

Le caporal Frédéric Singevin est l'un des formateurs. Selon lui ces exercices nécessaires, rassurants pour les prochaines interventions "mais ça n'empêche pas d'avoir peur sur le terrain. On ne connait pas les lieux, on en sait pas sur quoi on va tomber, il y a toujours une part de peur, il n'y a pas de super héros chez les pompiers".

Le département de la Charente-Maritime compte 3.000 sapeurs pompiers volontaires ou professionnels. Et 143 jeunes sapeurs pompiers.