Quatre nouveaux étoilés au Guide Michelin dans l'Hérault

Hérault, France

Les gastronomes en salivent d'avance : quatre tables héraultaises sont récompensées d'une première étoile au Guide Michelin. Le palmarès du célèbre guide a été dévoilé ce lundi après-midi, à Paris. Et il fait une jolie place aux chefs du département.

Une étoile donc pour Aponem - Auberge du Presbytère à Vailhan : le restaurant a été repris il y a six mois à peine par deux Parisiennes, une jeune cheffe et une sommelière. Amélie Darvas, déjà distinguée "Grande de demain" par le Gault & Millau en fin d'année dernière, fait donc une entrée remarquée au Guide Michelin. Satisfaction de l'équipe municipale dans ce petit village de 160 habitants au sud de Clermont-l'Hérault : "c'est de la notoriété pour notre village un peu perdu", s'amuse le premier adjoint, Michel Odile.

Autre petite commune désormais dotée d'un restaurant étoilé : Assignan, près de Saint-Chinian. Pour un duo, les frères belges Ruben et Pieter De Maesschalck aux manettes de la Table de Castigno. Ils "puisent dans les merveilles du terroir local, mais aussi de leur propre potager, l’inspiration d’une cuisine moderne et enjouée, vibrante et au goût du jour", écrit le guide.

Quatre chefs de moins de 45 ans

Les Sétois se consoleront de la perte d'une étoile avec la mise en vente de La Coquerie d'Anne Majourel : le restaurant The Marcel et son chef Fabien Fages pourront désormais afficher fièrement leur première étoile. Et Fabien Fages n'est pas un débutant dans le domaine puisqu'il avait déjà décroché une étoile Michelin en 2010 lorsqu'il était aux commandes du Prieuré, à Villeneuve-lès-Avignon.

Enfin, Matthieu de Lauzun retrouve, à Pézenas, l'étoile qu'il avait déjà depuis 2009, lorsque son établissement était installé à Gignac. Le guide évoque une "cuisine séduisante et festive avec ses belles associations de saveurs - originales et bien pensées - et ses assiettes très graphiques".

Quant au chef montpelliérain Charles Fontès, à La réserve Rimbaud, il conserve son étoile.