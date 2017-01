Quatre nouvelles arrestations de citoyens convoyeurs de migrants dans la vallée de la Roya

Quatre membres du collectif d'association Roya-Citoyenne ont été interpellés dans la vallée de la Roya en compagnie de plusieurs migrants. Après une garde à vue de 24 heures, ils sont poursuivis pour aide à l'entrée, au séjour et à la circulation d'étrangers en situation irrégulière.

Le communiqué du désormais célèbre collectif Roya-Citoyenne se veut explicite et assure que ces quatre personnes "cherchaient simplement à déplacer six jeunes réfugiés vers d'autres lieux d'hébergement présentant des conditions d'accueil dignes et sécurisées". Une justification que n'a pas véritablement entendus les gendarmes qui à la suite des arrestations de Breil-sur-Roya et de Sospel, puis de la garde à vue de 24 heures, ont donc décidé de poursuivre ces 4 militants. Trois hommes et une femme, dont certains retraités, sont convoqués devant la justice le 16 mai prochain. Nous appelons à "un soutien sans faille de tous les citoyens solidaires et à leur présence massive lors du procès", proclame le collectif. Une démonstration de force récemment utilisée pendant le procès de l'enseignant-chercheur de l'Université de Nice, finalement relaxé et celui de Cédric Herrou, agriculteur de la vallée, qui pour sa part attend toujours le jugement.

"Combien de temps faudra-t-il pour que les pouvoirs publics prennent les mesures nécessaires..."

Le 16 mai prochain, le collectif espère de nouveau faire pression et transformer l'audience en tribune politique. "Combien de temps, combien de souffrances ou même de morts, notamment pendant les froids de cet hiver, combien d'arrestations de citoyens solidaires faudra-t-il pour que les pouvoirs publics prennent les mesures nécessaires de protection de ces femmes, hommes et enfants? ", interroge-t-il encore dans le texte remis aux médias. Dans tous les cas, ces quatre nouvelles interpellations posent une question: est-ce ces initiatives citoyennes qui se multiplient ou les arrestations des gendarmes ? Les mois qui viennent apporteront sans aucun doute la réponse.