Quatre nouvelles épiceries participatives vont ouvrir en Creuse d'ici septembre

Donner de son temps pour remplir son cabas ! C'est le principe des épiceries participatives qui vont voir le jour dans quatre communes de la Creuse, à Donzeil, à Maisonnisses, à Pionnat et à La Sauniere. Elles doivent ouvrir d'ici septembre et seront tenues par des bénévoles qui mettront la main à la pâte.

Pour avoir le droit de faire leurs courses, ils devront deux heures par mois tenir la caisse, remplir les rayons ou gérer les stocks. Ces règles seront plus souples pour les personnes âgées ou handicapées et pour les touristes de passage, qui s'acquitteront uniquement d'une adhésion ponctuelle de cinquante centimes. A Pionnat Gilles, un enseignant de quarante ans, est prêt à jouer le jeu : "Deux heures par mois je trouve ça raisonnable, et on va y trouver beaucoup de plaisir. Ca doit être plus qu'une épicerie, c'est un lieu de vie." Il estime que sa commune est devenue presque une "cité dortoir".

2h de bénévolat par mois

Il faut entre 20 et 30 personnes pour faire tourner ces boutiques. Des réunions viennent de se tenir dans les communes concernées et à chaque fois, le concept a séduit. "Nous avions une trentaine de personnes intéressées pour devenir bénévoles et créer l'association, explique Annie Zapata, la maire de La Saunière. Elle se réjouit de l'ouverture prochaine de cette épicerie, sa seule crainte est de voir les bénévoles "s'épuiser". A La Saunière, il n'y a pas d'épicerie depuis une trentaine d'années et le commerce le plus proche est à une dizaine de kilomètres, à Ahun.

A Pionnat, où le seul commerce est le salon de coiffure, les habitants font souvent leurs courses à Guéret, à vingt minutes en voiture. Une épicerie serait donc une petite révolution, reconnaît le maire Laurent Piolé : "Cela fait plus de vingt ans qu'il n'y a plus d'épicerie sur Pionnat. On n'a plus de distributeur de pain ni de café-resto, les gens le regrettent, ils veulent des produits de première nécessité à proximité." Il y voit aussi un moyen de créer du lien social.

Les bénévoles seront formés, le logiciel de commande est très simple d'utilisation. Dans les rayons, les trois quarts des produits seront issus des circuits-courts, en partenariat avec producteurs locaux. Le reste viennent de grossistes. Comme c'est une épicerie associative, il n'y a aucune marge, donc pas de prix exorbitant.

Un modèle qui a fait ses preuves

C'est l'association Bouge ton coq qui est à l'initiative de ces épiceries participatives. En l'espace de deux ans, 150 ont déjà ouvert leurs portes en France. Et 75 autres devraient ouvrir d'ici l'automne. Bouge ton coq donne une subvention de démarrage de 1.100 euros pour l'association locale qui gère l'épicerie. Seules les communes de moins de 3.500 habitants peuvent candidater, à condition qu'il n'y ait pas d'épicier déjà installé et qu'un local soit prêté gratuitement.

L'association Bouge ton coq est aussi à l'origine avec Médecins solidaires des centres de santé d'Ajain et de Bellegarde-en-marche où se relaient, semaine après semaine, des médecins de toute la France.