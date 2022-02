Quatre nouvelles formations à la CCI de l'Indre en septembre 2022

Alors que les futurs bacheliers doivent choisir leur filière et leurs études, la CCI de l'Indre organise le 29 janvier et 26 février prochain ses portes ouvertes. L'occasion pour l'organisme de présenter les quatre nouvelles formations qu'elle va dispenser à partir de la rentrée de septembre.

Les journées portes ouvertes du CCI de l'Indre ont lieu le 29 janvier et 26 février 2022 sur les sites de Châteauroux et de Blois, en présentiel.

Les bacheliers et futurs étudiants amorcent la dernière ligne droite ! Bientôt les premières épreuves du bac, et les premiers vœux à formuler sur Parcousup. C'est aussi la saison des salons étudiants et des portes ouvertes pour trouver le métier de ses rêves et le diplôme idoine. Dans l'Indre, la CCI organise ses portes ouvertes ce 26 février sur ses sites de Châteauroux et Blois. Elle y présentera sa vingtaine de formations avec des nouveautés pour la rentrée prochaine.

Quatre nouvelles formations en septembre 2022

En effet, à partir du mois de septembre 2022, quatre nouvelles formations vont démarrer. Trois d'entre elles sont en alternance (BTS Support à l'Action Managériale, BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques, et Licence Gestion Parcours comptabilité, contrôle audit). Elles viennent répondre à une demande locale. C'est le cas par exemple du BTS CRSA. "L'Indre est un département de sous-traitance industrielle important et donc il y a une demande importante des entreprises en profils et en compétences dans ces domaines de l'industrie", explique le directeur général de la CCI , Christophe Martin.

Christophe Martin, directeur général de la CCI de l'Indre présente les nouvelles formations. Copier

Avec ces quatre nouvelles formations, la CCI est désormais en capacité de présenter des filières complètes de Bac à Bac + 5 en matière de management, d'informatique, d'industrie ou encore de design graphique. C'est un point supplémentaire pour être attractif et convaincre les jeunes Indriens de rester dans le département pour le début de leurs études. "Les formations qu'on met en place permettent d'accompagner les jeunes en suivant leurs différents postes et en restant sur le territoire avec les besoins de nos entreprises. On a des entreprises de la distribution qui ont besoin de manager commercial. On a des entreprises de l'industrie qui ont besoin de concepteurs industriels", développe de son côté Damien Bailly, le responsable de la Formation Professionnelle.

Avec ces nouvelles formations, et les partenariats qu'elle a noués (ISTEC, JUNIA HEI), la CCI de l'Indre espère aussi garder et développer son attractivité vis-à-vis des entreprises dans le département mais pas seulement. Damien Bailly cite pour exemple le master d'ingénieur développé en partenariat avec JUNIA HEI. "On a 70% des effectifs qui sont des jeunes hors du département et idem au niveau des entreprises" explique-t-il.

Actuellement 800 personnes, apprentis ou demandeurs d'emploi, sont formés par la CCI de l'Indre.

Reportage - les nouveautés de la CCI de l'Indre à la rentrée de septembre 2022 Copier

Les quatre nouvelles formations dispensées à partir de septembre 2022

BTS Support à l'Action Managériale (alternance)

BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques (alternance)

Licence Gestion Parcours comptabilité, contrôle audit (alternance)

Formation Attaché Commercial

Des portes ouvertes en présentiel

Présenter les formations mais aussi le cadre de vie

Pour présenter l'ensemble de ses formations, une vingtaine environ, et les nouveautés de la rentrée, la CCI de l'Indre organise deux journées portes ouvertes. Elles ont lieu ce 26 février sur les deux sites de l'organisme (à Châteauroux et à Blois). Comme l'an passé, ces portes ouvertes se déroulent en présentiel "pour que les jeunes puissent découvrir l'établissement, ce qui est une chose importante, et pour que les parents puissent découvrir aussi et être rassurés" explique Christophe Martin.

Pourquoi organiser des journées portes ouvertes en présentiel ? Christophe Martin, directeur général de la CCI de l'Indre. Copier

Le visiteur pourra ainsi échanger avec des formateurs mais aussi avec des apprentis de la CCI, actuellement en formation car pour Christophe Martin, "le retour d'expérience de jeune à jeune est souvent important pour expliquer et comprendre comment on vit les choses à cet âge là". Sur place, les futurs étudiants et leurs parents pourront aussi trouver des informations sur le cadre de vie, comment se loger, comment se restaurer, faire ses courses par exemple mais pas seulement. "Il y aura des informations sur la vie associative qu'il peut y avoir dans le département et qui est, ma foi, fort riche parce qu'on sait qu'on a un taux d'associations sur notre territoire qui est assez élevé", décrit le directeur général de la CCI de l'Indre.

En effet, outre son catalogue de formations, la CCI de l'Indre mise sur le cadre de vie et notamment la possibilité de mener des études dans des villes à taille humaine, avec des loyers abordables et à proximité du foyer familial, une manière de prendre son envol en toute sécurité pour les jeunes adultes.

Les conditions d'accès :

Le pass sanitaire

Le port du masque

Le gel et la distanciation

Site de Châteauroux : Allée Jean Vaillé

Site de Blois : rue Anne de Bretagne