Quatre nouvelles médailles dont une en or pour la brasserie artisanale Méduz à Méjeannes-lès-Alès

Une médaille d'or pour la Méduz Blanche&Bio, une bière de blé ainsi que le titre de la meilleure bière de France dans cette catégorie. Deux médailles d'argent et une médaille de bronze pour trois autres bières. La brasserie artisanale Méduz créée en 2012 par Christophe Fresquet et Bertrand Salvignol n'en finit pas d'être récompensée. C'était cette fois aux World Beer Awards, un concours international réunissant 40 pays, qui vient de se tenir à Northfolk en Angleterre. "Evidemment, c'est une fierté sourit Bertrand Salvignol. C'est un gage de qualité, c'est une reconnaissance pour notre équipe, ca veut dire aussi qu'on travaille correctement. On ne peut pas gagner des concours, par chance, chaque année et aussi souvent." 50 récompenses en sept ans ! La brasserie participera d'ailleurs à l'élection de la meilleure bière du monde fin août.

Une concurrence saine entre les brasseries artisanales

3000 brasseries artisanales en France, aujourd'hui. Une trentaine rien que dans le Gard. Tout le monde a sa place estime Christophe Fresquet, cofondateur de Méduz." Les bières artisanales représentent seulement 8% des volumes consommés en France. Aux Etats-Unis, c'est 40%. On a encore une marge de manœuvre qui est très importante. Il y a beaucoup de brasseries qui font des produits différents et chacun trouve ses créneaux de distribution. Plus on est nombreux, plus on parle de bières artisanales." Méduz propose une quinzaine de bières. En 2022, elle en a produit 300.000 litres. Un volume qui pour l'instant, devrait rester le même." On ne peut pas arriver à faire une bière avec des qualités organoleptiques bien affirmées sur des gros volumes de production. Pour le moment, on est très bien, on va continuer à grandir gentiment." Deux personnes à la création de la brasserie il y a 11 ans, Christophe et Bertrand, les cofondateurs. L'équipe comprend aujourd'hui onze personnes.

A la boutique de la brasserie à Méjeannes-les-Alès © Radio France - Sylvie Duchesne