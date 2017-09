Quatre Périgourdins ont tenté la traversée du détroit de Gibraltar pour alerter sur le sort des migrants

Les compagnons d'Emmaüs ont tenté une traversée du détroit de Gibraltar samedi 9 septembre pour défendre la libre circulation des personnes et alerter sur le sort des migrants qui tentent chaque jour de traverser la Méditerranée.

Une quarantaine de compagnons et bénévoles d'Emmaüs ont parcouru 10 des 15 kilomètres du détroit de Gibraltar à la nage et en kayak samedi matin. Ils n'ont pas pu traverser le détroit dans sa totalité à cause des conditions météorologiques. Cette opération baptisée "Article 13" se voulait un hommage aux milliers de migrants morts en Méditerranée. Une défense aussi de la liberté de circulation inscrite dans la déclaration universelle des droits de l'homme.

La traversée #Article13 s'achève sur la plage après plus de 3h30 de nage et se kayak dans le détroit de Gibraltar pic.twitter.com/L5iSd5MAR5 — Frederic Amiel (@Fredericamiel) September 9, 2017

Quatre Perigourdins de la communauté de Coulounieix-Chamiers se trouvaient parmi ces six nageurs et 28 kayakistes, dont Christophe Blumen. Avec ses camarades, il a pu se rendre compte des risques pris tous les jours par les migrants. "Nous avions des vagues de plus de deux mètres. Nous avons fait cette traversée en sécurité grâce aux sauveteurs qui étaient avec nous mais nous n'avons pas pu faire tout le trajet," raconte ce compagnon. "Nous sommes tombés de nos kayaks mais nous avions la chance de pouvoir être secourus. Les migrants n'ont pas cette chance et ils n'ont pas le choix non plus de prendre un autre chemin moins dangereux," rappelle le Périgourdin.

Interpeller sur la libre-circulation des personnes

A Tarifa, en Espagne, Emmaüs a installé une porte ouverte sur la plage. "Nous voulions rappeler que selon l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'Homme toute personne est libre de choisir son pays et son lieu d'habitation. Cet article n'est pourtant pas respecté." Présent avec les compagnons d'Emmaüs, le maire de Grande-Synthe, Damien Carême a pu rencontre son homologue espagnol de Tarifa. "Ils se sont entretenus et vont peut-être créer une association de maires qui acceptent d'accueillir les exilés," confie Christophe Blumen. Cette opération "Article 13" était un premier coup de communication pour interpeller sur le sort des migrants. D'autres actions sont à prévoir dans les prochains mois.