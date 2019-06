Quatre personnes sont mortes sur les routes de la Vienne dans le cadre de leur activité professionnelle en 2019

Certains métiers nécessitent de prendre le volant plus que d'autre, et donc de se mettre en danger . Alors que la préfecture de la Vienne recense onze accidents mortels depuis le début d'année sur les routes du département, quatre sont dus à une activité professionnelle

Téléphoner au volant, dépasser les limitations de vitesse pour rattraper un retard sont des risques que nous prenons parfois sur les routes, en lien avec notre travail. Depuis le début de l'année, sur les 11 accidents mortels recensés dans la Vienne, 4 le sont dans le cadre du travail.

Pour sensibiliser les employés à plus de prudence, 4 entreprises du département du Poitou et la préfecture ont signé ce mardi une charte. Parmi ces entreprises : des transporteurs et un office HLM, Habitats de la Vienne. A chaque fois le constat est le même : l’inattention est un fléau lorsque l'on conduit et que l'on travaille dans le même temps.

La plupart du temps ces accidents se résument à un accrochage, et dans les constats dressés, la responsabilité incombe souvent à des professionnels. Les facteurs sont en effet aggravant : l'esprit est plus occupé, il peut y avoir des retards dans des rendez-vous, des coup de téléphone importants, d'autre encore peuvent s'endormir au volant.

Ces problèmes de sommeil concernent particulièrement les transporteurs qui peuvent passer leurs journées entières sur les routes.

A l'office HLM Habitat de la Vienne qui emploie 165 collaborateurs, 54 accrochages ont été recensés ces 3 dernières années. Ce chiffre est en augmentation d'année en année. L'organisme met en place des petits déjeuners de prévention pour sensibiliser ses employés aux risques lorsqu'ils sillonnent les routes de la Vienne.

La charte signée ce mardi à la préfecture va dans le même sens avec plusieurs points sur lesquels les entreprise s'engagent comme lutter contre le téléphone au volant, encourager au port de la ceinture de sécurité ou encore au respect des limitations de vitesse.