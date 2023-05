Quatre plages de Dordogne labellisées Pavillon bleu pour la qualité de la baignade

Le palmarès "Pavillon Bleu" vient d'être dévoilé ce mercredi 24 mai, 406 plages de France sont récompensés par ce label de tourisme durable créé par l'association Teragir.

En Dordogne, quatre sites sont récompensés :

Le Lac de Gurson

la plage du Grand Étang à la Jemaye

l'étang de loisirs de Tamniès

la plage du Grand Étang de Saint-Estèphe (qui ne figurait pas l'an dernier dans la liste)

La Nouvelle-Aquitaine est la troisième région la plus récompensée avec 60 plages et deux ports lauréats.

Parmi les critères pour obtenir ce pavillon bleu, il faut une sensibilisation à l'environnement et aux espèces protégées, des poubelles pour recycler les déchets et il faut que les plages soient propres. Sur la qualité de l'eau, il faut que la qualité soit excellente à partir des analyses des quatre dernières années et que les analyses aient lieu au moins cinq fois pendant la saison.