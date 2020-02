Quatre pompiers professionnels rejoignent la caserne de Carhaix

Jusqu'à décembre 2019, la caserne de pompiers de Carhaix ne comptait qu'un seul pompier professionnel, l'intégralité des interventions reposaient sur les volontaires. Pour pouvoir faire face aux quelque 1.000 interventions par an, quatre pompiers pro ont rejoint les effectifs en janvier 2020.

Au centre, Christophe Reig (chef du centre de secours de Carhaix) et Benoit Baucher (pompier professionnel).

Des pompiers volontaires fatigués, des temps d'intervention rallongés... Les pompiers volontaires de Carhaix (Finistère) soufflent enfin. Depuis le début du mois de janvier 2020, quatre pompiers professionnels ont rejoint cette caserne qui fonctionnait essentiellement sur les gardes des volontaires. Plusieurs centre de secours de la région ont bénéficié de ce coup de pouce début 2020.

Avec de plus en plus d'interventions de secours à personne, "il était nécessaire de gonfler les effectifs pour éviter d'épuiser tout le monde", explique Christophe Reig, chef du centre de secours de Carhaix.

"Ils ont leur travail, leur famille, et en plus de ça ils sont pompiers volontaires. Ils prennent des interventions, entretiennent la caserne, les camions, le matériel. L'arrivée des professionnels a permis de gérer le quotidien", ajoute Christophe Reig. Depuis leur arrivée, tout a changé, explique Emmanuelle Le Gac Le Cleuziat, sapeur pompier volontaire au centre de Carhaix depuis 30 ans. "Ça a donné un bol d'air. Il y a le sport, les manœuvres, on vérifie les engins. Ça a apporté une nouvelle dynamique", explique-t-elle.

En plus de gagner en efficacité sur les interventions en journée, les professionnels apportent aussi leur expertise. Benoit Baucher donne par exemple quelques conseils aux volontaires. "J'ai un collègue qui s'en va sur un stage de formation de conduite, donc on a vu quelques calculs pour qu'il soit vraiment prêt pour le stage."

Le centre de secours de Carhaix, c'est plus de 1.000 interventions par an.