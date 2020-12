Quatre vauclusiens arrêtés pour sévices graves sur animaux

Les gendarmes de Bollène viennent d'interpeller 4 hommes soupçonnés d'avoir infligé des sévices graves sur plusieurs animaux entre février et juin 2019 en Vaucluse mais aussi dans la Drôme et le Gard.

C'est le fruit d'une longue et minutieuse enquête. Les gendarmes de Bollène viennent d'interpeller 4 hommes âgés de 21 et 22 ans originaires de Bollène et de Lapalud. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs de sévices graves sur des animaux. Les faits se sont déroulés entre février et juin 2019 en Vaucluse mais aussi dans la Drôme et le Gard.

25 animaux prix pour cible

L'enquête a montré qu'ils visaient les animaux à l'aide d'une carabine à air comprimé. Plusieurs animaux ont été grièvement blessés : une jument gestante a été touché à l’œil et a perdu son poulain ; un poney a dû être euthanasié... au total 25 victimes ont été identifiés par les enquêteurs. Les quatre complices ont été placés en garde à vue. Ils comparaîtront le 8 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Carpentras.

Un bus scolaire pris pour cible

En marge de cette affaire -indépendante semble-t-il du phénomène national touchant les équidés-, l'enquête a également permis de résoudre deux cambriolages commis en avril et mai 2019 à Bollène et à Dnzère ainsi que le jet d'une pierre sur le pare-brise d'un bus scolaire transportant 30 adolescents en mai 2019.