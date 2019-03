Quatrième jour de blocage ce samedi à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne

Plusieurs dizaines de surveillants de prison bloquent de nouveau la prison de Condé-sur-Sarthe près d'Alençon. Ils réclament une augmentation de salaire et plus de sécurité après l'agression mardi de deux de leurs collègues par un détenu radicalisé.

Condé-sur-Sarthe, France

Devant la prison, des feux de palettes, des barricades... Rien ne rentre dans l'établissement depuis cinq heures ce samedi matin : ni le personnel, ni la nourriture, ni le tabac pour les détenus. Il n'y a pas de parloir non plus pour les familles.

🚨 #CondéSurSarthe restera complètement bloqué ce week-end ! Ce matin les collègues étaient encore nombreux devant l’établissement. #JeSuisCondépic.twitter.com/FGJwa1SGtj — SNPFO (@SNPFO_PS) March 9, 2019

C'est le quatrième jour de mobilisation après l'attentat du mardi 5 mars. Il y a une petite centaine de surveillants de prison selon Emmanuel Guimares, délégué national FO pénitentiaire. Ceux de Condé sur Sarthe ont été rejoints par leurs collègues des prisons des alentours : "Argentan, Nantes, Paris, Beauvais, Poitiers... On a reçu beaucoup de messages de soutien depuis mardi, il y a comme un point de cristallisation sur cette prison, qui est devenue un symbole. C'est l'un des établissements les plus sécurisés de France mais aussi celui qui connaît les plus graves agressions et les plus graves prises d'otage."

Personne n'a envie de commencer une carrière à 1400 euros net par mois pour se prendre des coups de couteau dans le dos. - Emmanuel Guimares, délégué national FO pénitentiaire

Leurs revendications sont sécuritaires et salariales : "On veut travailler en sécurité. Bercy crée des postes, ce n'est pas le problème, mais on n'arrive pas à recruter. Personne n'a envie de commencer une carrière à 1400 euros net par mois pour se prendre des coups de couteau dans le dos. Il faut revaloriser le statut et le salaire des surveillants pour les fidéliser et améliorer la sécurité dans les prisons" poursuit Emmanuel Guimares.

Emmanuel Guimares, délégué national FO pénientiaire Copier

Il a aussi des revendications spécifiques aux établissement sécuritaires comme Alençon-Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) : "On manque d'équipements techniques comme le pistolet à impulsion électrique. Dans les quartiers de prévention de la radicalisation, les quartiers d'isolement ou disciplinaires, il faut doter les personnels de ces tasers pour prévenir les situations dangereuses."

Blocage prévu tout le week-end

Emmanuel Guimares soupire également quand il entend la ministre de la Justice s'étonner qu'une visiteuse ait pu, peut-être, entrer avec un couteau céramique dans l'unité de vie familiale de la prison mardi : "Aujourd'hui un surveillant de prison a moins de prérogative qu'un stadier ou un employé d'une société privée musée qui travaille dans un musée par exemple. Les visiteurs ne sont pas fouillés. On ne peut détecter que les choses métalliques via les portiques de sécurité, pas les couteaux en céramique."

Les syndicats seront reçus lundi par l’administration pénitentiaire et jeudi par la ministre de la Justice. En attendant ils veulent poursuivre le blocage tout le week-end. Ailleurs en France plusieurs centres pénitentiaires comme à Poitiers ou à Orléans sont également bloqués selon Force ouvrière. Le syndicat appelle à durcir le mouvement ce lundi.