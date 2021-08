Quatrième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire : des manifestations partout en France

Quelques milliers de personnes se sont déjà rassemblées ce samedi matin pour protester contre le pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale pour certaines professions. Pour ce quatrième week-end consécutif de mobilisation, entre 150.000 et 200.000 manifestants sont attendus partout en France.

Les opposants à l'extension du pass sanitaire et à l'obligation vaccinale pour certaines professions sont de nouveau mobilisés ce samedi 7 août pour un quatrième week-end consécutif d'actions. Les autorités attendent 150.000 à 200.000 personnes dans 172 cortèges partout en France, dont 10.000 dans quatre rassemblements à Paris. L'extension du pass sanitaire doit entrer pleinement en vigueur ce lundi 9 août après sa validation, pour l’essentiel, par le Conseil constitutionnel.

Des rassemblements prévus partout en France

Quelques rassemblements ont eu lieu dès ce samedi matin avec quelques centaines de personnes à Mont-de-Marsan et à Dax. Elles étaient environ 2.500 à Pau. Entre 1.000 et 1.500 personnes se sont réunies à Périgueux et ont organisé un sit-in devant la permanence du député Philippe Chassaing.

Un rassemblement est en cours à La Rochelle, avec environ 500 personnes. Un autre a lieu à Strasbourg et compte une centaine de manifestants.

