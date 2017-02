Que deviennent les migrants accueillis en Lorraine après le démantèlement de la jungle de Calais ?

Après le démantèlement de la jungle de Calais, 225 migrants sont arrivés en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges fin octobre. Hébergés dans des centres d'accueil et d'orientation (CAO), leur prise en charge était annoncée comme temporaire et devait prendre fin le 31 mars. Où en est-on aujourd'hui?

Fin octobre, ce sont au total 225 migrants qui ont posé leurs sacs en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges après le démantèlement de la jungle de Calais. Ils ont été redirigés vers des centres d'accueil et d'orientation, des CAO, le temps de traiter leur dossier et de régulariser leur situation. L'hébergement dans ces structures devaient donc être temporaire ; les préfectures avaient donné le 31 mars 2017 comme date butoir. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Des migrants devenus demandeurs d'asile

Alors que 107 migrants sont arrivés dans les Vosges à la fin de l'automne, ils ne sont aujourd'hui plus que 84 répartis dans les trois CAO du département (Épinal, Saint-Dié et Monthureux-sur-Saône). Ces structures étant ouvertes, certains sont sortis des radars. D'autres ont été redirigés vers des Centres d'accueil de demandeurs d'asile (CADA), en attendant leur statut de réfugié.

Au total, la Meurthe-et-Moselle a accueilli 118 personnes après le démantèlement du camps de Calais. Actuellement, on ne sait pas quel est leur nombre exact ; la préfecture ne souhaite pas communiquer les chiffres réactualisés.

Une mission humanitaire remplie

Dans le CAO de Neuves-Maison, ils étaient 49 migrants accueillis fin octobre. Aujourd'hui, ils sont 52 demandeurs d'asile. Certains sont repartis, une deuxième vague est arrivée après le démantèlement du camp basé à Paris, dans le quartier Stalingrad.

Tous voient désormais leur sort entre les mains de l'Ofpra, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ils attendent de savoir si leur demande de statut de réfugié sera acceptée ou non. Cela peut prendre un peu de temps : il n'est donc pas certain que l'ancien site de formation de l'INRS soit vidé fin mars. Mais ce n'est qu'une question de semaines assure Patrice Fontaine, directeur adjoint de l'association Arélia qui co-pilote le CAO avec la communauté de communes Moselle et Madon.

Des risques d'expulsion

Une trentaine de bénévoles d'autres associations, en parallèle d'Arélia, vient prêter main forte aux résidents dans leurs démarches administratives. © Radio France - Justine Dincher

Pour Filipe Pinho, le président de la communauté de communes et maire de Chaligny, les missions du CAO de Neuves-Maison ont été remplies :

Au regard de l'hiver que nous passons, des vagues de grand froid que nous avons connues : au moins cette première mission humanitaire a été remplie, la mission sanitaire également la démarche administrative est en cours", Filipe Pinho.

Car la démarche administrative a permis de donner un statut à ceux qu'on appelait avant "migrants", et qui sont désormais considérés comme des demandeurs d'asile :

Aujourd'hui ce sont un nom, un prénom, une histoire, un récit de vie. Ils existent aujourd'hui en tant qu'individus. Et ça, c'est fondamental", Filipe Pinho.

Il est possible que certaines demandes soient déboutées par l'Ofpra. Mais pour ces deux gérants du CAO, les résidents auront au moins pu passer l'hiver au chaud . Et amorcer une reconstruction.