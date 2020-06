Que du bonheur : A Annecy, les nageurs retrouvent leur piscine des Marquisats

Sevrés de brasse, et crawl pendant deux mois, c'est avec patience et gaieté que les habitués de la piscine des Marquisats ont retrouvé leurs bassins ce mercredi à Annecy. Malgré les nombreuses règles à respecter, comme le port du bonnet et l'obligation d'arriver 20 minutes avant la baignade.