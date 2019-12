Que faire ce 1er janvier à Paris ?

Ce n’est pas parce que vous avez fait la fête le 31 au soir qu'il faut rester au lit ce mercredi 1er janvier ! Vous pouvez même profiter de ce jour férié pour sortir et bien commencer l'année 2020. Pour les Franciliens amateurs de visites et de promenades, voici quelques idées...

Île-de-France, France

Si le froid vous effraie, vous pouvez vous réfugier dans plusieurs musées. L’Orangerie, le Centre Pompidou ou encore le Muséum d’Histoire Naturelle sont ouverts en ce 1er janvier. En revanche, les musées de la Ville de Paris sont fermés. Pour les enfants petits et grands, il y a aussi l'Aquarium de Paris, ou bien le musée Grévin et ses statues de cire.

Et si vous avez pris des bonnes résolutions, comme faire du sport, vous pouvez commencer par du ski de fond ! Un village d'hiver s'est installé à Pantin. C'est gratuit. Les patinoires sont ouvertes aussi aujourd'hui, à Antony, la Courneuve ou Epinay, et bien sûr à la Grande Arche de la Défense. Mais c'est tout de même 18 euros l'entrée, 10 euros pour les moins de 12 ans.

Et puis pour s'aérer et peut-être faire passer un petit mal de crâne, il y a les balades au zoo de Paris ou au jardin d'acclimatation. Ou alors dans les jardins du château de Versailles. Impossible en revanche de rentrer dans le château aujourd'hui, il est fermé. Celui de Breteuil, en revanche, est ouvert et propose des illuminations et des contes.