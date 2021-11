Que faire des tombes à l'abandon dans nos cimetières ?

Des cimetières très fréquentés, des chrysanthèmes un peu partout, c'est la Toussaint. Vous êtes nombreux à venir vous recueillir sur la tombe de vos proches.

Mais en observant bien, vous les remarquerez forcément, ces tombes privées de fleurs, souvent très endommagées et parfois vieilles de plus d'un siècle. Ces tombes à l'abandon peuvent constituer un véritable casse-tête pour les communes. Alors comment reprendre la main surtout s'il s'agit de concessions perpétuelles ? En réalité, seul le défaut d'entretien peut-être un motif de reprise.

On en a une là-bas qui est bien effondrée et donc on est même en limite de voir ce qu'il se passe en-dessous", Solenne Gibert-Sivigny