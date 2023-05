Que faire pour bien se protéger du soleil ? Les conseils d'une dermatologue de Portet-sur-Garonne

A l'heure ou certains rêvent de s'exposer en terrasse, il n'est pas vain d'appeler à la prudence vis-à-vis du soleil. Nous ne sommes pas tous égaux face aux dangers des UV. Il faut rappeler qu'en France, on dénombre 80 à 90.000 cas de cancers de la peau chaque année. France Bleu Occitanie a interrogé le docteur Laurence Witt Diebold qui exerce en tant que dermatologue à Portet-sur-Garonne.

"Il ne faut pas conseiller le soleil comme un ennemi. Il est indispensable pour les plantes et pour l'Homme mais il a des effets délétères pour la peau : le vieillissement cutané qui se traduit par des tâches brunes, une peau fripée, ridée, et il provoque des cancers de la peau."

Deux types de cancers de la peau

Le cancer de la peau prend naissance dans les cellules. "Il y a les carcinomes, cancers de la peau les plus fréquents, les cellules les plus superficielles de la peau sont infectées par les UV Il existe aussi des cancers de la peau plus graves, les mélanomes, dont on peut mourir, qui apparaissent sous formes de tâches brunes ou une modification rapide, brutale, d'un grain de beauté existant. Le soleil peut créer des dommages dans les cellules en perturbant l'ADN." Les peaux foncées sont moins sujettes au cancer de la peau, l'important est de faire surveiller sa peau par un dermatologue, qui fixera en fonction de votre phototype la régularité des rendez-vous, en fonction des risques.

Se protéger aux bonnes heures

Il vaut mieux éviter de s'exposer au soleil entre 11 heures et 16 heures, rappelle le Docteur. "Il faut se protéger d'autant plus qu'on est pas du tout bronzé. Les premières expositions, notamment des petits enfants, sont délicates, il faut faire attention. L'ombre ne protège pas du reflet des UV sur le sol. La protection vestimentaire est importante, il existe pour les enfants des Tee-shirts anti-UV. Les crèmes solaires protègent désormais des UVA et UVB, il faut privilégier l'indice 50 et renouveler la crème toutes les deux ou trois heures, davantage quand on vient de se baigner"

On parle de "capital soleil", c'est à dire que "le soleil crée des dommages dans le code génétique de nos cellules, mais il y a un système de réparation, la nature est bien faite."