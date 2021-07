Depuis une semaine, le pass sanitaire est demandé dans les lieux culturels et de loisirs. Mais à La Rochelle et en Charente-Maritime, il existe de nombreuses activités accessibles aux personnes qui ne sont pas totalement vaccinées ou qui n'ont pas pu faire de test.

Que faire sans pass sanitaire à La Rochelle et en Charente-Maritime ?

Les annonces gouvernementales ont bousculée le programme des vacanciers. Quelques lieux culturels ne sont plus accessibles sans schéma vaccinal complet ou sans test. Néanmoins, de nombreuses activités à la Rochelle et en Charente-Maritime ne nécessitent pas de pass sanitaire. Etat des lieux non exhaustif.

A la Rochelle

Découvrir la ville avec des guides

Si vous souhaitez goûter des spécialités rochelaises, apprendre l'histoire de la cité avec un guide mousquetaire ou encore découvrir les secrets de la ville belle et rebelle... c'est possible ! Les visites, organisées par La Rochelle Tourisme, sont maintenues sans pass sanitaire. Il n'y a que pour la visite "Ronde de Nuit" qu'il est obligatoire.

Découvrir la mer

Les amateurs d'iode peuvent profiter des balades guidées sur les quais du port de pêche de la Pallice pour découvrir les différents métiers autour de la pêche. Les croisières Inter île et Kapalouest sont, pour le moment, accessibles sans pass.

Aller au musée et au cinéma

Après une bonne balade dans la ville, vous pouvez vous poser devant un film au cinéma CGR le Dragon. La jauge est limitée à 49 personnes par salle. Attention, pour accéder au grand cinéma CGR des Minimes, il faut, là par contre, un pass sanitaire.

Quelques musées restent accessibles. Vous pouvez visiter le musée des Automates et Modèles Réduits, le musée rochelais de l'Histoire Protestante et le Bunker de La Rochelle. Ces musées accueillent au maximum 49 personnes.

Dans le département

Des visites aux thématiques variées

A quelques kilomètres de La Rochelle, vous pourrez visiter la bambouseraie de Matha, le Port Miniature de Saint-Savinien et le château de Buzay. Des cours de cuisine sont organisés à Aytré par l'Atelier Gourmand. Découvrez aussi la distillerie Maison Normandin-Mercier à Dompierre sur Mer et la brasserie Bière de la Lanterne à Périgny qui accueillent du public sans pass.

Profiter d’événements culturels

La ville de Saintes organise des visites culturelles gratuites du site Saint-Louis. Cependant, pour assister aux concerts du vendredi le pass sanitaire sera exigé. A Saint-Jean-d'Angély, les animations culturelles (Musique au détour des tours, animations de la Micro-Folie, du Musée et de la Médiathèque, cinéma en plein air) sont maintenues avec une jauge limitée à 49 personnes, le pass sanitaire ne sera pas nécessaire.

Il n’y aura pas de réservation pour les séances de cinéma en plein air, les 49 premières personnes pourront avoir une place assise.

Faire du sport

Essayez l'accro-branche sur un bateau ! Les plus sportifs peuvent profiter de "l'accro-mâts" dans l'arsenal de Rochefort.

Et bien sûr, vous pouvez profiter de la plage qui reste accessible sans pass et sans masque !