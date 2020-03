Coronavirus : que fait-on de nos morts ? Un médecin légiste répond à vos questions

Depuis le 24 mars, il est possible d'aller voir les défunts morts à la morgue de l'hôpital, dans des conditions strictes car les cadavres sont contaminants, pendant "vraisemblablement six jours voire plus", selon Michel Sapanet, médecin légiste, invité de France Bleu Paris ce vendredi.