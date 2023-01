Que faut-il attendre en 2023 en Charente ?

Deux gros évènements vont se téléscoper dès la fin du mois de janvier : l'élection législative partielle dans la première circonscription de la Charente (autour d'Angoulême), et un deuxième tour le 29 janvier, en plein weekend du festival de la bande dessinée, 50ème du nom. A partir du mois de mars, les usagers de la ligne TER entre Angoulême et Saintes, via Chateauneuf, Jarnac, et Cognac seront privés de trains, remplacés par des cars. La ligne rouvrira le 8 juillet. Les automobilistes cognaçais auront plus de chance, car la route de Boutiers rouvrira en mars. Elle était fermée depuis février 2021, après l'éboulement de 50 tonnes de pierres sur la chaussée. Les travaux duraient depuis le mois d'octobre.

Sécheresse et énergie

2023 sera peut-être une année aussi chaude que 2022. La sécheresse a battu tous les records, les barrages de Haute Charente ont du mal à se remplir, ce qui aura peut-être des conséquences dramatiques cet été encore pour les feux de forêt. Mais c'est autour du chauffage et de l'électricité que les collectivités se mobilisent pour faire des économies : fermeture d'une partie de Nautilis à Saint Yrieix, tarifs communautaires en hausse de 3% dans le grand Angoulême, éclairage public éteint la nuit, pas plus de 18 degrés à la mairie de Cognac... Mais pas de hausse des impôts pour l'instant.