Que font les Britanniques en Isère pour les funérailles d'Elizabeth II ?

C'est un évènement historique que la plupart des Britanniques n'ont surtout pas envie de rater : les funérailles d'Elizabeth II. La journée de ce lundi 19 septembre commence par le transfert du cercueil depuis le palais de Westminster jusqu'à l'abbaye du même nom où se dérouleront les funérailles nationales. Après d'autres étapes, la reine sera finalement inhumée aux côtés de son défunt mari, le duc d'Édimbourg, en début de soirée.

Depuis le décès de la souveraine, le 8 septembre dernier, Helen Thompson, franco-britannique installée à Saint-Marcellin, suit les informations avec beaucoup d'attention. C'est un moment très important pour elle et elle a trouvé une technique pour ne rien rater tout en travaillant. "J'ai une télé dans mon bureau donc ça va me permettre de suivre un maximum", explique-t-elle fièrement. Elle s'attend à des funérailles "somptueuses" qui vont représenter "la dignité inébranlable" d'Elizabeth II.

"C'est notre manière de retrouver l'esprit de communauté que nous a enseigné la reine " - John Diksa, un anglais qui vit entre Saint-Martin-d'Uriage et l'Angleterre

John Diksa aussi sera dans sa télévision mais au Royaume-Uni. Le président de l'association iséroise SOS Attitude, partage son temps entre Saint-Martin-d'Uriage et un village dans le comté de Norfolk à l'Est de l'Angleterre. Entouré de sa famille, il va suivre le déroulé de la cérémonie avec passion puis il a organisé un hommage avec ses voisins. "Nous allons tous observer deux minutes de silence tous debout devant nos maisons puis nous accueillerons tout le monde dans notre jardin pour trinquer à la vie glorieuse de la reine. C'est notre manière de retrouver l'esprit de communauté que nous a enseigné la reine."

Partager ce moment avec des Français

Pour les Français, l'engouement autour de cette cérémonie peut paraître démesurée dans un pays où il n'y a plus de telles traditions royales. D'ailleurs, le mari de Susan Blattès lui a confié ne pas comprendre la file d'attente atteignant parfois 16 heures pour voir le cercueil de la reine. "Je pense qu'il va quand même regarder avec moi, peut-être pas en entier mais par curiosité au moins", espère cette Anglaise installée à Grenoble depuis plus de quarante ans. Elle a quand même été touchée par l'empathie de ses amis français, ils ont été nombreux à lui envoyer des messages de condoléances au moment du décès d'Elizabeth II.

Une fascination qui dépasse donc les frontières. Veronica Smith accueillera une amie anglaise et deux amies françaises pour l'occasion. "Elles connaissent bien la Grande-Bretagne, elles y ont même vécu et elles apprécient beaucoup la culture. C'est un moment unique et historique qui se partage." Au Royaume-Uni, le 19 septembre 2022 sera férié.