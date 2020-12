Que font les Mosellans pour le Réveillon du 31 décembre ?

Plus que 4 jours pour en finir avec 2020 ! La Saint-Sylvestre promet d'être particulière : entre la crise sanitaire et le couvre-feu, faire la fête risque d'être compliqué. Les Mosellans vont devoir composer.

On dit au-revoir à l'année 2020 dans quatre jours ! Une année marquée par l'épidémie de Covid-19, les confinements, le couvre-feu toujours en place à partir de 20 heures, même pour la Saint-Sylvestre. Le gouvernement et les autorités sanitaires recommandent de respecter "la règle de 6", c'est-à-dire pas de rassemblement de plus de six personnes au même endroit.

Entre la crise sanitaire et le couvre-feu, faire la fête risque d'être compliqué. En effet, le virus circule toujours et le gouvernement a décidé de ne pas relâcher la bride pour le 31 : le couvre-feu sera appliqué, contrairement au 24 décembre.

Les Mosellans croisés par France Bleu Lorraine Nord vont donc composer "on va rester à la maison", c'est la réponse que beaucoup donnent. En revanche, pour la fameuse "règle de 6", pas sûre qu'elle soit tout le temps de mise, certains confessent "on sera un peu plus, mais on a une grande maison pour bien respecter la distanciation".

Et pour le couvre-feu alors ? Pas le choix "tout le monde dort à la maison" répondent beaucoup de Messins. "On a prévu des lits de camps, il y a les canapés, des matelas posés au sol", énumère Paul. Pierre se sent même l'âme aventureuse "on fera la fête jusque 6 heures !".

Certains Messins passeront tout de même un réveillon fort sage, "une soupe, une tisane et au lit" s'amuse Arnaud.

La bamboche, c'est fini !

Un programme bien calme pour ce trentenaire, qui reprend les mots, très remarqués, du préfet du Centre-Val de Loire, "la bamboche, c'est terminé !".

Son épouse corrige tout de même "nous allons faire un apéro avec des amis, mais de 17 heures à 20 heures", en voilà une astuce pour rester festif tout en respectant les restrictions sanitaires.