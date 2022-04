"Que les gens s'aiment au lieu de se haïr" le message de Soeur André, la doyenne de l'Humanité, à Toulon

Soeur André répond toujours qu'elle est un peu fatiguée quand on lui demande de ses nouvelles. Mais très vite, elle retrouve sa détermination et endosse le costume de doyenne de l'Humanité face à la nuée de caméras et de micros venus l'interroger ce mardi matin à Toulon.

"C'est une fierté mais c'est aussi un désastre car je voudrais rendre aux autres ce qu'ils m'ont donné. Et puis avant, je pouvais faire danser les enfants, et aujourd'hui, je ne peux plus" commente celle qui a consacré sa vie aux autres. Car sur le chemin d'une 119ème année, Soeur André est certes, un peu diminuée physiquement, mais elle n'a rien perdu en lucidité et son esprit est toujours aussi vif et aiguisé.

Alors elle profite de l'occasion qui lui est donnée de faire passer des messages. "Que le bon Dieu fasse que les gens s'entraident et s'aiment, au lieu de se haïr. Il y a trop de haine dans le monde. Si on partageait tout, ça serait beaucoup mieux. Il y a beaucoup de choses qu'on ne partage pas. L'amitié et la gentillesse, ça coûte cher".

Comme galvanisée par l'évènement et la présence de Hubert Falco, le maire de Toulon, Soeur André se remémore ses souvenirs de jeunesse : son frère André, dont elle a repris le prénom quand elle a fait son entrée dans la compagnie des filles de la Charité. Les quarante enfants notamment dont elle s'est occupéé. Son autre frère aussi qui partageait avec elle ses chocolats. "J'ai toujours été gourmande", reconnait la doyenne de l'Humanité.

Et l'humanité lui rend bien. Elle reçoit de nombreuses lettres ou du colis du monde entier. Des courriers auxquels elle répond avec l'aide précieuse de David Tavella, le chargé de communication de l'établissement toulonnais dans lequel elle réside depuis plus de dix ans.