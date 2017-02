Que mangeait-on en Sarthe en… 1929 ?

C’est nouveau ! La Bibliothèque Nationale de France met en ligne une carte des spécialités culinaires du début des années trente. Dans l’ancienne province du Maine (Sarthe et Mayenne), la charcuterie domine de même que les poulardes, principalement dans le Sud du département et autour du Mans.

C’est une ancienne carte de géographie, jaunie mais très lisible (réalisée par A.Bourguignon) que met en ligne la Bibliothèque Nationale de France. En l’agrandissant, on distingue les différentes spécialités culinaires de l’ancienne province du Maine (qui comprenait les actuels départements de la Sarthe et de la Mayenne) en 1929. Patrick Rambourg, historien spécialiste de la gastronomie française résume : « on est entre la Normandie, la Bretagne et l’Anjou. C’est la raison pour laquelle le beurre, les rillettes et le cidre sont mis en avant, de même que les tripes ». La carte évoque les tripes à la mode d’Authon mais l’historien, sarthois d’origine précise : « des tripes, on en faisait dans toute la Sarthe et on en fait encore aujourd’hui ».

La poularde du Mans et de La Flèche

En résumé, relève Patrick Rambourg, les spécialités de la province du Maine, en 1929, « sont essentiellement basées sur la charcuterie et le cochon ». Sur la carte, plus l’écriture est grosse, plus cela signifie que le produit a de l’importance à l’époque. Par exemple la poularde. « Il faut savoir que les volailles du Mans et de La Flèche ont été célèbres dès la Renaissance », rappelle le spécialiste de l’histoire de la gastronomie française. Dès le 16ème siècle, on parle des chapons du Mans ». Si cette carte est éditée en 1929, c’est parce qu’à cette époque, « on commence à valoriser les cuisines régionales », avance Patrick Rambourg.

VOIR:la carte gastronomique de la France par A. Bourguignon (mise en ligne par la Bibliothèque Nationale de France)