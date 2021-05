Que prévoit le contrat de sécurité "intégrée" signé ce jeudi 20 mai entre la ville de Dijon et l'État ?

Le préfet de la Côte-d’Or, le maire de Dijon et le procureur de la République ont signé ce jeudi le contrat de "sécurité intégrée" entre l'État et la ville de Dijon. Il se veut garant de la sécurité, du maintien de l'ordre et de la tranquillité. Voici ce qu'il contient.

Ce contrat entend concourir à la réalisation de trois objectifs. Le premier est de renforcer la citoyenneté et la prévention. Le deuxième, est de garantir la tranquillité et la sécurité du quotidien pour préserver le cadre de vie et le troisième de contribuer à la justice de proximité, de soutenir et accompagner l’aide aux victimes.

D’importants moyens humains et financiers

42 policiers nationaux supplémentaires renforceront les effectifs de la direction départementale de la sécurité publique, dont 20 sont arrivés fin 2020.

renforceront les effectifs de la direction départementale de la sécurité publique, dont 30 nouveaux postes de policiers municipaux seront ouverts d’ici à 2023 , et 20 % des effectifs de la police municipale constitueront une unité dédiée à la prévention et la lutte contre les troubles à la tranquillité publique sera créée.

seront ouverts , et 20 % des effectifs de la police municipale constitueront sera créée. 5,5 postes supplémentaires ont été créés auprès du procureur pour mettre en œuvre la justice pénale de proximité.

ont été créés auprès du procureur pour Des crédits du Fonds interministériel de prévention de la délinquance seront mobilisés à destination des plus jeunes, pour développer des actions de prévention contre la violence , des dispositifs « d’occupation positive » de l’espace public dans les quartiers de la politique de la ville et des formations relatives aux valeurs de la République.

, des dispositifs « d’occupation positive » de l’espace public dans les quartiers de la politique de la ville et des formations relatives aux valeurs de la République. Doublement du nombre de TIG et TNR (travaux d’intérêt général / travaux non rémunérés) accueillis par la ville de Dijon.

(travaux d’intérêt général / travaux non rémunérés) accueillis par la ville de Dijon. Poursuite du développement du réseau de caméras de vidéoprotection de la ville (entre 14 et 20 caméras supplémentaires par an).

de la ville (entre 14 et 20 caméras supplémentaires par an). Création d’un second poste d’intervenant social en commissariat et d’un psychologue au commissariat, pour mieux accompagner les victimes de violences, notamment intrafamiliales.

au commissariat, pour mieux accompagner les victimes de violences, notamment intrafamiliales. Le poste de police de proximité des Grésilles sera rénové.

Renforcement du parc automobile de la police nationale.

Une coopération renforcée

Le CSI instaure des mécanismes de coopération renforcés en complément des instances de partenariat qui existent déjà :

La ville de Dijon facilitera l’accueil et l’installation des nouveaux policiers dans la ville en leur dédiant un interlocuteur et un espace dédiés au 11 rue l’Hôpital.

La police municipale de Dijon sera associée à la mise en œuvre de la justice pénale de proximité.

L’État et le procureur s’engagent à multiplier les opérations de voie publique antistupéfiants et la police municipale de Dijon à communiquer à la CROSS (cellule du renseignement opérationnel sur les stupéfiants) les informations collectées sur le terrain.

Signature d’une convention quadripartite sur la tranquillité résidentielle au second trimestre 2021 avec les bailleurs sociaux (HLM).

Signature d’une convention entre la ville de Dijon et Kéolis sur la sécurisation des transports.

Accompagnement à la montée en compétence des policiers municipaux par le parquet par l'organisation de temps de découvertes de l'institution judiciaire.