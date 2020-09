PHOTOS- Que reste-t-il des statues controversées inaugurées il y a 10 ans à Montpellier?

Il y a 10 ans jour pour jour Georges Frêche inaugurait les cinq premières statues des grands hommes à Odysseum, à Montpellier. À l'époque, l'affaire avait grand bruit et il s'était trouvé au cœur d'une polémique en raison de deux des 10 personnalités choisies : Lénine et Mao.

Lénine et Mao aux côtés de de Gaulle, Mandela, Churchill ou encore Jaurès. Tous ces hommes du 20e siècle ont marqué l'histoire du monde, selon Georges Frêche, alors président de l'agglomération de Montpellier, qui a inauguré 10 statues il y a 10 ans tout juste, le 17 septembre 2010. Ajoutez Roosevelt, Gandhi, Meir et Nasser et vous aurez le compte. À l'époque, l'affaire avait grand bruit en raison de deux personnalités : Lénine et Mao.

Les statues vont attirer 500.000 touriste de plus à Odysseum (Georges Frêche en 2010)

Noire de monde le soir de l'inauguration qui a duré près de 3 heures, la places des Grands hommes à Odysseum est aujourd'hui une place écrasée par le soleil. Une sorte d’amphithéâtre autour duquel trônent les 10 statues. Elle est quasiment vide et les quelques personnes qui la fréquentent ne sont pas là pour les sculptures. "Elle est utilisée par les enfants pour jouer" reconnait une maman. "Moi je viens là pour manger à la pause déjeuner" enchaîne un jeune vendeur du centre commercial.

Des statues de 3 mètres sculptées par François Cacheux

Deux jeunes filles, sandwich à la main, assises sur un banc ne connaissent pas Nasser qui les regardent de haut. Mao? Non plus. Lénine? Pas plus. De Gaulle? "Oui, c'est lui qui a inventé l'école".

Elles ne peuvent même pas se faire aider par les panneaux d'information qui sont dans le petit local juste à côté, "Memoria Mundi". L'endroit est censé être ouvert au public jusqu'à 20 heures, mais impossible d'y accéder, les portes restent résolument fermées.

La statue de Mao © Radio France - Salah Hamdaoui

La statue de De Gaulle © Radio France - Salah Hamdaoui