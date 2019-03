Que retenir du Grand Débat National en Normandie ?

C'est l'heure de l'analyse pour le Grand Débat National. Des centaines de milliers de pages rédigées et des centaines de réunions en Normandie en deux mois. Premier bilan avec Bertrand Sorre député de la Manche et référent régional pour la Normandie pour le Grand débat.

L'heure des conclusions pour le Grand Débat national lancé pour répondre au mouvement des gilets jaunes. Premier bilan avec Bertrand Sorre, député LREM de la Manche et référent régional pour la Normandie pour le Grand débat, invité de France Bleu Cotentin ce vendredi 15 mars 2019

La Normandie et la Manche ont elles bien participé ?

Effectivement le Grand Débat National a été en Normandie comme partout en France un grand moment de citoyenneté et de démocratie. _Dans la région, 564 réunions d'initiatives locales se sont tenues et dans la Manche 78 réunions_. Les citoyens se sont approprié ce grand débat et ont souhaité participé au rendez vous

Avec une masse d'informations à synthétiser, qui va s'en occuper ?

La Bibliothèque Nationale de France est au travail depuis début février, et numérise les 16000 cahiers citoyens recueillis en mairie. Ils seront ensuite disponibles dans les archives départementales. Tout ce qui a été produit sur le site internet du Grand Débat est également mis à plat et des rapports seront remis au Président de la République début avril

Le grand débat qui se prolonge avec des conférences régionales....encore un débat sur le débat ?

Non...une autre forme de débat. On a souhaité qu'il y ait dans chaque région des citoyens tirés au sort de façon aléatoire qui soient représentatifs des territoires pour venir apporter une autre vision de ce qu'on souhaite pour la France. Pour la Normandie, cette conférence se tient le 15 et 16 mars à Rouen avec 70 participants

Les Français restent sceptiques sur l'efficacité du Grand Débat : six sur dix pensent que l'exécutif ne tiendra pas compte des avis exprimés

_Sans doute qu'aucune proposition ne trouvera grâce auprès des opposants les plus radicaux. Pour autant, ce n'est pas le sentiment que j'ai perçu durant les réunions nombreuses auxquelles j'ai participé. Moi j'attends avec sérénité les annonces du chef de l'Etat à partir de la mi avril et qui se déclineront jusqu'au début de l'été. I_l y aura des réponses en matière de pouvoir d'achat, sur la fiscalité, sur l'environnement. Soyons patient ! Cela demande également du courage politique, et il y a des enjeux financiers.