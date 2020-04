Un patient guéri est-il immunisé ? Quand sortira t'on du confinement ? Réponses de Pierre Tattevin

"Coronavirus".. c'est tout juste si l'on connaissait le mot à Noël. Un vague virus lointain, sur un marché chinois. Même lui, Pierre Tattevin, n’aurait pu imaginer une telle situation, il y a 3 mois.

C'est lorsque la vague d'épidémie a submergé l'Italie que le président de la société des pathologies infectieuses (association qui regroupe des infectiologues, virologues et immunologues) et chef du service infectiologie du CHU de Rennes a compris que la France subirait le même sort : _"quand on a vu comment ça progressait rapidement en Italie, avec des systèmes de santé proche du notre, on ne voyait pas pourquoi on y échapperait"_ reconnait-il.

Trois mois plus tard, que savent les spécialistes de ce virus ? En ont'ils beaucoup appris sur lui ? "Non" répond modestement Pierre Tattevin, invité de France Bleu jeudi matin. « Trois mois ce n’est finalement pas si long pour découvrir un virus. On progresse mais il nous manque encore beaucoup de données ». Parmi les premières observations faites en France : la perte du goût et de l’odorat. "Très caractéristique, elle aide énormément au diagnostic précoce".

Quant à savoir si un patient guéri est désormais immunisé, après avoir contracté le coronavirus, il est encore trop tôt pour apporter une réponse formelle à ce sujet, mais le président de la société des pathologies infectieuses se montre raisonnablement optimiste : "On peu penser que oui.. car le Covid 19, virus que l'on appelle "Sars cov" est le cousin d’un précédent virus qui a fait une grosse épidémie en 2003 et qui n'est jamais réapparu depuis. Probablement parce que il avait entrainé une certaine imunité".

Autre facteur d'espoir, selon Pierre Tattevin : l'évolution du Covid 19, en trois mois. Ou plus exactement sa non-évolution : "quand on analyse sa progression, depuis le début de l'année, on s’aperçoit qu’il n’a quasiment pas bougé, il a l’air beaucoup plus stable qu’un virus comme la grippe par exemple".

Mais il faut être prudent : "de là à dire que ceux qui ont été contaminés seront immunisés pour le prochain hiver", non, tempère-t-il, "on n’en na pas encore la certitude, difficile d’être catégorique mais on a l’impression que l’immunité devrait être solide et durable".

Pas de retour à une vie normale avant fin avril

Même si le pic de l'épidémie est prévu pour "dans quelques jours", à partir de "ce WE" estime Pierre Tattevin, on ne sait pas encore combien de temps il va durer. Certains spécialistes parlent d'avantage de "plateau" de la courbe de l'épidémie.

Quant à reprendre une "vie normale" avec sorties illimitées, il faudra patienter encore plus d'un mois : peut-être pourra-t-on envisager, non pas un retour à la normal, mais une tendance de retour à la vie normal fin avril début mai.

La sortie du confinement ne se fera pas de façon massive et immédiate, comme a été instaurée la privation de sortie. Plusieurs vagues de déconfinement sont envisagées, distinguant ceux qui ont été malades, ceux qui ont été contaminés sans avoir de symptômes, ceux qui n'ont pas été contaminés...

