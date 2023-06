Que sont les mortiers d'artifice, régulièrement utilisés contre les forces de l'ordre ?

Lors d'affrontements avec des émeutiers, les forces de l'ordre sont régulièrement visées par des tirs de mortiers d'artifice. Ces engins pyrotechniques, dont le nom peut prêter à confusion et évoquer des armes de guerre, sont utilisés par les professionnels du feu d'artifice. Mais leur vente à des particuliers, illégale, prend de l'ampleur ces dernières années.

Utilisés dans les feux d'artifice

Les mortiers d'artifice font partie de la 4e catégorie des feux d'artifice, et sont donc réservés aux professionnels ayant une habilitation. Ils sont composés d'un tube en carton, dans lequel est inséré "une bombe" avec de la poudre. Le tout, à faible charge explosive, est utilisé dans les chorégraphies pyrotechniques des artificiers. "Cela va produire des effets de couleur, des sortes d'étoiles, des effets 'saule pleureur'", explique Gwen Jalu, responsable du magasin "Les feux de la fête" dans le 15e arrondissement de Paris.

Des achats sur des sites étrangers

Cette professionnelle n'en vend pas dans sa boutique, mais a déjà reçu des appels de jeunes cherchant à acheter des mortiers d'artifice. "Ce n'est pas si compliqué de s'en procurer, explique-t-elle. Les jeunes trouvent cela sur internet, car ils continuent d'être vendus sur des sites étrangers notamment". Leur commande est en effet facilitée sur Internet, confirme la police nationale.

Les colis sont livrés en France depuis des pays de l'Est comme la Pologne, avant d'être redistribués en France via des trafics. "Comme tous les trafics, il y en a qui en font venir en quantité et ensuite les revendent. Il y a une sorte de marché parallèle", affirme Gwen Jalu. Fin 2022, plus de 300 kilos de pétards et d'artifices non autorisés, vendus via Snapchat, avaient ainsi été saisis par la police au sud de Strasbourg.

Détournés, "c'est la même chose qu'un LBD"

Comme la plupart des feux d'artifice, le détournement des mortiers d'artifice peut représenter un vrai danger. "À tir tendu, il peut blesser quelqu'un et en pleine figure, c'est la même chose qu'un LBD (lanceur de balle de défense, NDLR)", explique à l'AFP Rocco Contento, porte-parole du syndicat Unité SGP.

"Cela peut provoquer des acouphènes et des blessures sur les personnes qui peuvent les recevoir comme chez celles qui les projettent et qui peuvent perdre des doigts, ce qui arrive fréquemment quand ils n'en maîtrisent pas l'usage, voire un incendie si ça tombe par une fenêtre ouverte dans un logement ou un véhicule", ajoute une source policière à l'AFP.