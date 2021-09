Que souhaitez-vous changer au parc de la Hotoie à Amiens ?

Et vous ? Vous souhaiteriez changer quoi dans le parc de la Hotoie ? Ce vaste espace vert, construit à partir du 18e siècle au cœur d'Amiens devrait être réhabilité. C'est un des projets de la mairie qui, avant de lancer le concours d'architectes souhaite consulter ses habitants. Une consultation en ligne est ouverte ce mercredi 1er septembre et pendant tout le mois. Une permanence sera aussi mise en place les 11 et 12 septembre au kiosque du parc.

La transformation a déjà débuté avec les travaux du zoo et la réhabilitation de l'ancien dancing le Pavillon Bleu en restaurant. Mais elle ne s'arrêtera pas là. "L'ambition c'est d'aboutir à une refonte du parc avant la fin du mandat (2028) explique la maire (UDI) d'Amiens, Brigitte Fouré.

Interrogés par France Bleu Picardie, certains amiénois, habitués du parc de la Hotoie ont déjà quelques idées à souffler à la mairie. Il y a ceux qui souhaitent "un terrain de pétanque digne de ce nom. Un skatepark, des buts de foot, où encore plus de tables de pic-nic."