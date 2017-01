Que souhaitez-vous pour la place du 11-Novembre à Laval ?

Dimanche, lors de ses voeux aux habitants, le Sénateur-maire de Laval François Zocchetto a reparlé du projet de rénovation de la place du 11-Novembre à Laval. Il souhaite demander l'avis des Lavallois.

La rénovation de la place du 11-Novembre à Laval est un serpent de mer. Depuis de nombreuses années, tous les maires successifs de la capitale mayennaise ont évoqué sa transformation. Cela représente un espace public de plus de 10 000 mètres carrés qui comporte la place du Jet d'eau (très vieillissante), le square Foch (très cérémonies), le cours Clémenceau (très délabré et délaissé) et deux parkings barrièrés (très garnis). Et c'est sans compter les nombreux arbres hauts qui rendent le tout un peu lugubre, sans parler de la dense circulation automobile tout autour de ce giratoire géant.

La principale place lavalloise fait plus d'un hectare. © Radio France

Alors quelles sont vos idées pour cette place ? Faut-il conserver du stationnement ? Faut-il creuser un parking souterrain ? Faut-il construire des commerces ? Plus d'arbres, moins d'arbres ?

Le cours Clémenceau est l'une des parties qui composent la place du 11-Novembre. © Radio France