Que vont devenir les cyclistes après les travaux du tunnel Jenner au Havre ?

Le collectif Vélorution Le Havre a de nouveau fait entendre sa voix à propos des travaux du tunnel Jenner prévus l'an prochain. Le collectif de cyclistes dénonce un projet à contre-courant de la volonté municipale d'étendre les modes de déplacement doux et propose toujours un projet alternatif.

Au Havre, la fronde de certains cyclistes continue. Une lettre ouverte a été envoyée au maire et président de la CODAH (agglomération havraise) la semaine dernière. En effet, cela fait des mois que le collectif Vélorution Le Havre demande à la mairie de repenser son projet de travaux du tunnel Jenner. Un tunnel à deux tubes qui relie ville haute et ville basse (10 000 véhicules/jour) avec donc un sens de circulation montant pour un tube et descendant pour l'autre. L'an prochain, le tunnel sera en travaux pour une mise aux normes de sécurité mais ce que prévoit la mairie n'est pas cohérent pour le collectif de cyclistes comme l'explique Béatrice Dantec, l'une des membre de Vélorution Le Havre :

On propose de consacrer un des deux tubes du tunnel à des modes doux"

De son côté la mairie du Havre explique qu'il est obligatoire d'avoir un accès secours dans chaque tube de circulation, ce que ne prévoit pas le projet alternatif Vélorution. Marc Migraine est adjoint au maire chargé de l'environnement :

Nous n'avons pas l'autorisation de concentrer la circulation automobile dans un seul tube. Il est demandé à ce que les véhicules de secours puissent intervenir dans chacun des tubes"

Chaque jour entre 120 et 250 cyclistes empruntent le tunnel Jenner d'aprés les comptages soit de la mairie, soit du collectif Vélorution. Le tunnel Jenenr sera donc fermé pour travaux pendant un an en 2018.