Quel avenir pour la limitation à 80 km/h sur les routes après le "virage" du président Macron ?

Vaucluse, France

Sept heures de face à face entre le président Macron et 600 maires ce mardi en Normandie... et une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Elle concernait la limitation à 80 kilomètres heure sur les routes secondaires (nationales et départementales, bidirectionnelles et sans séparateur.) Le président de la République s'est dit ouvert à des aménagements de cette mesure entrée en vigueur l'été dernier à titre expérimental et en application jusqu'en juillet 2020 : "L'objectif c'est de réduire le nombre de morts sur les routes (...) Est-ce qu'il faut dire "il faut tout arrêter ?" ; franchement non parce que je ne pourrai pas regarder des familles d'accidentés de la route dans les yeux si je vous disais cela pour vous faire plaisir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit _mieux accepté et plus intelligent_... sans doute oui !" a lancé le président Macron.

Des réactions en Vaucluse

Les réactions sont nombreuses en Vaucluse. Thierry Lagneau conseiller départemental en charge des routes juge "perturbants les allers retours dans les décisions" du gouvernement ; Jean-Claude Bouchet député Les Républicains de Vaucluse demande "qu'on fasse confiance aux acteurs locaux pour décider au cas par cas des limitations à imposer" ; Antoine Ruiz consultant en sécurité routière lance lui une mise en garde "à partir du moment où on a un _empilage de règles_, la perturbation est prévisible en matière de comportement des automobilistes."

