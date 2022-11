Quel avenir pour la prison Saint-Michel à Toulouse ? L'appel à idées est clôturé

La prison Saint-Michel, conçue par un architecte toulousain, date du 19ème siècle. Elle est à l'abandon depuis 13 ans et le départ des derniers détenus en 2009. Seul le Castelet (l'entrée de la prison qui appartient à la métropole comprenant la façade et la cour) est accessible au public et accessible pour des expositions. L'édifice s'étend sur plus de deux hectares et pour tenter de trouver une nouvelle fonction à ce bâtiment, l’Etat a lancé un appel à idées en juillet dernier, en coordination avec la métropole de Toulouse.

Appel à projets clôturé : une dizaine de propositions

La clôture de l'appel à idées est intervenue le 31 octobre. L'Etat a reçu "une dizaine de projets avec des contenus très variés et documentés" indique la préfecture qui reste discrète sur le détail des offres. Les services de l'Etat et de la ville vont désormais faire le tri entre ces propositions pour trouver la meilleure affectation pour cet ensemble immobilier. L'Etat souhaite lancer la procédure officielle de cession du site, via un appel d'offre, début 2023. Le prix de vente de 5,5 millions d'euros pour cette prison, fixé par l'Etat, pourra être revu en fonction du projet retenu.

L'objectif est de céder les plus de 18.000 m² qui composent le site de l'ancienne prison. L'appel à idées était ouvert à tout opérateur, quelque-soit son statut, associatif ou professionnel. La préfecture souligne que le projet retenu respectera "l'architecture et l'histoire du site, les exigences du plan local d’urbanisme, l'intégration dans le quartier, l'intérêt collectif avec des espaces verts, une visibilité et attractivité du lieu, et une préservation patrimonial de ce site emblématique de l'histoire toulousaine."

Seul le projet du Conseil départemental est pour le moment connu

Le projet déposé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne pour la prison Saint-Michel vise officiellement à "répondre aux attentes des habitants du quartier et des associations locales mémorielles en créant de nouveaux lieux de vie." Le département a en effet lavolonté d'ouvrir le site sur le quartier, en évoquant une partie dédiée à la déambulation, l'aménagement de jardins. Le projet comprend un collège, des espaces culturels qui accueilleront des expositions, des spectacles, des ateliers de médiation mais aussi des commerces culturels et des logements. Pour cela, la collectivité prévoit un partenariat avec le Groupe des Chalets : il est prévu une résidence pour les jeunes, une autre pour les séniors, auxquelles s'ajoutent des habitations en bail réel solidaire (avec des prix abordables pour les primo-accédants). Ce projet a été présenté début octobre à des associations de quartier, puisque le département "s'engage à associer les riverains et les parties prenantes de la mémoire du site tout au long de la construction".

Les attentes des riverains

Les idées déposées devraient être dévoilées d'ici la fin de l'année par l'Etat. En attendant, France Bleu Occitanie a demandé à des riverains de la prison ce qu'ils souhaiteraient à l'avenir. Guillaume qui habite le quartier depuis une dizaine d'années, aimerait "des espaces verts accessibles, un lieu de vie pour les résidents du quartier", il n'est pas non plus opposé "à ce qu'il y ait des logements ou des bureaux". Une habitante interrogée préfèrerait que les lieux restent dans le giron d'une collectivité "pour que le bâtiment qui a l'air très beau soit visible par tous". Une autre résidente du quartier Saint-Michel, le Busca craint que des promoteurs "dénaturent les lieux". Un projet de collège, comme le département l'évoque, elle trouve cela "utopique" car il sera très compliqué de mettre aux normes actuelles ces vieux bâtiments. Elle aurait aimé que le projet d'auditorium, porté un temps par la mairie pour accueillir l'orchestre du Capitole, se fasse.

Le projet d'auditorium abandonné ?

C'est dans la rotonde centrale en forme d'étoile que, pendant un temps, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, souhaitait installer l'orchestre du Capitole en convertissant le lieu en auditorium. Une idée plutôt bien reçue, au départ, du côté des associations du quartier, qui regrettaient toutefois la lenteur de la collectivité à mettre en place le projet. D'autant qu'en 2019, ces associations avaient négocié l’abaissement du montant de l’offre de cession de la prison à la ville de 11,5 millions à 5,5 millions d’euros. La ville n'avait finalement pas donné suite, faute de financement suffisant et d'engagement d'aide de la part de l'Etat.

Le projet d'auditorium n'est pourtant pas abandonné par le maire de Toulouse qui cherche un autre lieu : "C’est un projet que nous portons depuis plusieurs années et dont l’Orchestre National du Capitole et les acteurs de la musique toulousains ont besoin." Selon l'édile, cet auditorium nécessite, au bas mot, 150 millions d'euros et un cofinancement de tous les partenaires, en particulier de l’Etat. Jean-Luc Moudenc confiait mercredi, en marge du conseil municipal, qu'il avait échangé avec le préfet sur le sujet qui "reconnaît que l’auditorium est un projet intéressant".

Et si parmi les idées proposées pour donner une seconde vie à la prison Saint-Michel se trouvait un projet d'auditorium ? Le maire de Toulouse répond qu'il ne connait pas encore les dossiers déposés et qu'il est associé à l'appel à idées mais pas décisionnaire. Si un projet émettait l'idée d'un auditorium, il étudierait la possibilité d'un soutien financier.