Ici, une centaine de musiciens d'une trentaine de groupes se croisent. La location d'un box de répétition coûte 16 euros par mois. Pas de voisin gêné par le bruit. Il y a même un studio d'enregistrement. Larsen, c'est un peu le paradis des musiciens amateurs du bassin chambérien, mais pour combien de temps ? L'association qui oeuvre depuis 25 ans dans le quartier du Grand Verger est priée de quitter les lieux d'ici septembre. La ville de Chambéry veut récupérer le bâtiment pour construire des bureaux, et pour l'instant aucune solution de relogement n'a été proposée.

10 boxs de répétition sont à disposition des musiciens, pour 16 euros par mois © Radio France - Nicolas Peronnet

ECOUTEZ le reportage dans les locaux Larsen Copier

Dix boxs de répétition et un studio d'enregistrement

Larsen est un lieu unique en son genre. Les musiciens peuvent entreposer leur matériel, et répéter à l'envie, jour et nuit. Il comprend dix boxs de répétition et un studio d'enregistrement. "Son intérêt est capital pour Chambéry, un lieu comme celui-ci est rare en France, sa dimension culturelle est énorme" explique le président Jean-Luc Mariat, "on ne décolère pas avec cet ultimatum. Est-ce qu'on va mettre les dizaines de tonnes de matériel rangées ici sur le parking ? Parce qu'on est pas très visibles et qu'on ne représente pas une vitrine pour la ville, on passe en arrière-plan".

Le groupe savoyard "Les Pythons de la Fournaise" en répétition dans l'un des dix boxs © Radio France - Nicolas Peronnet

ECOUTEZ Jean-Luc Mariat, le président de Larsen Copier

La ville assure que des discussions sont en cours pour le relogement, "peut être dans plusieurs lieux distincts de Chambéry", mais pour l'instant rien de concret. Deux autres associations sont implantées dans le bâtiment, le Jazz-Club de Savoie et Mini-Racing qui promeut la mécanique automobile auprès des jeunes. Pour elles, les discussions semblent beaucoup plus avancées.