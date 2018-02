La Défense, France

C'est un courrier daté du 3 janvier dernier qui a jeté un coup de froid sur les perspectives de développement du premier quartier d'affaires d'Europe. Le préfet de la région Ile-de-France y informe la maire de Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, qu'il "reporte (sa) décision sur l'agrément en vue de réaliser le futur siège du groupe Total". "En effet" écrit Michel Cadot, "le choix d'optimisation de TOTAL quadruple les surfaces d'activité dans un contexte où la programmation de logements (...) est particulièrement déséquilibrée". Si le projet venait à se faire il y aurait dans cinq ans sur le site 27% de logements pour 73% de bureaux. Le préfet estime aussi que cela "aura des impacts sur la demande en transports dans le secteur Michelet, desservi principalement par la station Esplanade de la Défense de la ligne 1 du métro (...) aujourd'hui saturée aux heures de pointe". Ce projet, c'est celui des tours The Link, 52 et 35 étages, qui doivent accueillir le nouveau siège de Total en France et notamment les salariés "rapatriés" de Londres après le Brexit.

"Un chantage à la construction de logements"

Mais pour la maire Les Républicains de Puteaux, c'est tout simplement un chantage pour l'obliger à construire plus de logements : "il faudrait que j'en construise 300.000 dans une zone deux fois plus dense que celle de Nanterre par exemple, c'est impossible" estime Joëlle Ceccaldi-Raynaud, qui ajoute "c'est un chantage qui nous soumet à une sorte de diktat incompréhensible".

D'autant plus que le gouvernement, la Ville de Paris ou encore la Région Ile-de-France ont depuis le Brexit en juin 2016 appelé les entreprises à revenir s'installer en France et notamment dans ce quartier de la Défense. "Quand il y a une demande de bureaux, on le fait, ça ne se refuse pas" estime Patrick Devedjian, président Les Républicains du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, "parce que sinon les opérateurs qui ne peuvent pas s'installer à la Défense partent à Amsterdam, à Francfort, à Bruxelles".

Les maires de Puteaux, Courbevoie et La Garenne Colombes demandent un rendez-vous en urgence avec Emmanuel Macron pour faire le point sur ce dossier.

Contactée, la préfecture de Région Ile-de-France n'a pas donné suite à nos demandes.