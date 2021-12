Quel bilan pour Action Coeur de ville à Lunéville ?

Quel bilan pour le programme "Action Coeur de ville" initié il y a plus de 3 ans dans 222 villes moyennes ? Emmanuel Macron était en déplacement ce mardi à Vierzon sur ce thème. Un programme censé redynamiser les coeurs de ville en développant l'habitat et le commerce notamment. En Meurthe-et-Moselle, trois communes sont accompagnées depuis 2018, Lunéville, Toul et Longwy. Lunéville a même été la première ville à signer le programme Action Coeur de ville en juin 2018.

Quel bilan plus de trois plus tard ? Plusieurs projets concrets et emblématiques sont sortis de terre comme le cinéma Cinélun ouvert fin 2019 en centre-ville ou bien la restructuration du secteur de la gare avec de grands parkings gratuits. Carole habite à Lunéville mais travaille à Nancy. Pourtant, c'est bien ici en centre-ville qu'elle vient faire ses achats : "Ca a beaucoup changé, c'est plus agréable et moins tristounet. J'ai plus le temps de me balader". Ces derniers mois, quatre commerces alimentaires ont ouvert en centre-ville. Selon la mairie, il y autant de boutiques aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Cela va dans le bon sens pour Véronique qui tient une épicerie fine : "dans la rue du général Leclerc, il y avait plus de cellules vides, elles se remplissent. La ville est bien fleurie, bien décorée pour Noël. Les rues sont refaites, les trottoirs refaits".

Cinélun, le cinéma rénové de Lunéville a bénéficié du programme Action Coeur de ville © Radio France - Cédric Lieto

Fin 2019, un cinéma est sorti de terre, subventionné à plus de 40% via le programme Action Coeur de ville. Une aide bienvenue. C'est aussi une question de volonté, estime la maire Catherine Paillard : "c'était vraiment une volonté politique. Le cinéma est dans une rue qui était très commerçante quand j'étais gamine. On pense que le cinéma peut ramener entre 90 000 et 120 000 entrées par an et donc un flux de 90 000 à 120 000 personnes qui passe dans la rue".

La mairie qui entend s'attaquer, entre autres, à la rénovation de la place Léopold, qui accueille le marché.