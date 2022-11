Quel bilan pour la Foire gastronomique de Dijon en 2022 ?

L'heure du bilan pour la 92e édition de la Foire gastronomique de Dijon, qui referme ses portes le 13 novembre 2022, et qui ne retrouve toujours pas sa fréquentation pré-Covid. "Entre 5 % et 10%" de visiteurs supplémentaires par rapport à 2021, soit au maximum un peu de plus de 120.000 personnes

La foire de Dijon, 92e édition en 2022 © Maxppp - NICOLAS GOISQUE Depuis le mardi 1er novembre, France Bleu Bourgogne vous a fait vivre quotidiennement, avec des émissions en direct, l'ambiance sur la 92e Foire internationale et gastronomique de Dijon. L'évènement, placé sous le signe du vin cette année, ferme ses portes dimanche 13 novembre 2022, et c'est donc l'heure d'un premier bilan avec les organisateurs, qui ont pris la parole lors d'une conférence de presse en fin d'après-midi. Fréquentation en hausse L'année dernière, en 2021 , la foire avait réuni 110.000 visiteurs, loin des 160.000 de 2019 pour la dernière édition avant la pandémie. Pour cette édition 2022, le nombre exact de visiteurs n'est pas encore dévoilé par les organisateurs, mais ils évoquent "une hausse de la fréquentation entre 5 % et 10%". Soit, au maximum, un peu plus de 120.000 personnes. Pour expliquer ces chiffres, Jean Battault, président de Congrexpo, l'organisateur de l'évènement, a mis en avant la grève chez Divia, des tramways et des bus, ou "les travaux que la mairie n'a pas fait". "Il y a eu beaucoup de monde et les stands historiques ont bien travaillé", indique-t-il. Jean Battault qui estime à six millions d'euros les retombées de la foire sur l'économie locale, par exemple par exemple pour les hôtels ou les taxis. "La foire est bien ancrée dans les mœurs, on a vu 18.000 personnes vendredi. Le public est un public de fidèle, a déclaré Jean Battault. Pour certains organismes, comme la Banque alimentaire, il n'y a pas meilleur podium que la foire de Dijon. On a encore une fois assuré la promotion des métiers de bouche". Cette foire sera-t-elle la dernière de Dijon Congrexpo ? On ne sait toujours pas si Dijon Congrexpo organisera la foire en 2023, puisque la décision pour l'appel d'offre sur l'exploitation du Palais des Congrès sera prise le 5 décembre prochain, lors du conseil municipal de Dijon. Lors de la conférence de presse de bilan, Jean Battault, président de Congrexpo, a d'ailleurs évoqué le concurrent, GL Events. Il a relaté les propos d'exposants "inquiets" à l'idée de l'arrivée de cette société comme futur organisateur.