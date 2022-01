EN IMAGES - Tours : quel bilan pour le marché de Noël et ses animations ?

Pour son dernier week-end d'ouverture, le marché de Noël de Tours et ses attractions ont fait carton plein. Avec la combinaison beau temps et week-end de la Saint-Sylvestre, les Tourangeaux ont voulu profiter au maximum des derniers instants de vacances en familles pour déambuler une dernière fois sur le marché de Noël de Tours.

Les animations du marché de Noël illuminent la ville de Tours. © Radio France - Jean Rinaud

Un marché qui était, cette année, divisé en quatre espaces différents, Boulevard Heurteloup, Place de la Résistance, parvis de la cathédrale, mais ce sont bien les attractions place Anatole France qui ont récolté le plus de succès.

ça nous remonte le moral face à l'ambiance stressante du Covid

Pour Anne-Cécile, il n'y a pas photo, le plus sympa, c'est bel et bien la petite patinoire installée place Anatole France. Chaque année, elle y passe une après-midi entière avec ses enfants. " On y va question de décompresser jusqu'au dernier moment, histoire de profiter des fins de vacances en beauté. Ça nous remonte le moral face à l'ambiance stressante du Covid."

La patinoire miniature a fait sensation place Anatole France. © Radio France - Jean Rinaud

Laurence retraitée tourangelle a elle une préférence pour la grande roue. Cette année, elle a emmené six amis à elle, pour cinq minutes de plaisir. " C'est ma manière de m'envoyer en l'air. La grande roue c'est ce qu'il y a de plus sympa à faire. On a une vue magnifique sur la Loire, sur la ville de Tours et sur les illuminations, c'est vraiment un bon moment."

La grande roue a permis aux visiteurs de profiter d'une vue panoramique sur la Loire et la ville de Tours. © Radio France - Jean Rinaud

Des Tourangeaux qui sont au rendez-vous jusqu'aux derniers instants, et c'est ce qui fait plaisir à Bruno, il est responsable du stand de vin chaud "le chalet". " _Par rapport aux autres années et malgré le covid, on s'en est très bien sorti. On a mieux travaillé avant Noël alors que d'habitude le rush, c'est entre les fêtes. Et puis il y a ce dernier week-end qui a très bien marché. Pour moi c'est donc très positi_f", insiste le gérant.

Avec l'explosion de l'épidémie, le masque était obligatoire sur le marché de Noël. © Radio France - Jean Rinaud

Un marché dispersé qui plaît aux Tourangeaux

Cet hiver, en raison des conditions sanitaires, le marché de Noël a été éclaté en quatre sites : boulevard Heurteloup, place de la Résistance, place Anatole-France et au niveau du parvis de la cathédrale. Une décision qui avait provoqué la colère de plusieurs commerçants, auteurs d'une pétition. Les Tourangeaux, eux, sont ravis de cette nouvelle disposition du marché. " Je trouve ça beaucoup plus accessible, parce qu'avant je n'avais jamais l'occasion d'aller jusqu'au Boulevard Heurteloup. Et là juste le fait que j'aille en ville, ça me permet de profiter du marché de Noël".

En déambulant entre les différents espaces du marché de Noël, les visiteurs s'arrêtent pour contempler les illuminations. © Radio France - Jean Rinaud

Un avis qui est aussi partagé par Ludovic, photographe sur Tours. " C'est super, car on peut faire toute une promenade bien agréable dans le centre-ville de Tours, en suivant le marché de Noël. Les quatre endroits sont très bien pensés et il y en a pour tous les goûts. Ça semble beaucoup plus dynamique et attractif cette année, et puis le fait de ne pas être regroupé ça rassure aussi".

Boulevard Heurteloup, les stands encore ouverts accueillent les derniers visiteurs. © Radio France - Jean Rinaud

Les intempéries n'ont pas aidé à faire venir les visiteurs

Pour Jean, responsable du carrousel le 1900 le bilan est un peu plus mitigé. "Je trouve que cette année la fréquentation a bien été freinée par le Covid. Les gens sont plus distants, ils ont peur, alors que le carrousel est un manège convivial. Il y a aussi eu les intempéries qui n'ont pas aidé à faire venir les visiteurs".

Le carrousel 1900 à Tours. © Radio France - Jean Rinaud

Une tyrolienne par-dessus La Loire?

En ce qui concerne les idées de nouvelles animations pour le marché de l'année prochaine, Fatima et son amie ne manquent pas d'imagination. " On a déjà la patinoire, donc pourquoi pas une piste de ski. Ou alors une tyrolienne qui passerait au-dessus de La Loire, ce serait magique". Des Tourangeaux qui avec ou sans tyrolienne, attendent dors et déjà le prochain marché de Noël avec impatience.