Quel bilan touristique pour le mois de juillet à Dijon ?

Chassé-croisé sur les routes ... et dans les rues de Dijon. Juillet terminé, les aoûtiens prennent le relais. L'occasion de dresser un bilan touristique à la moitié des grandes vacances. Alors que plus de 75.000 personnes ont été recensées à Dijon entre début janvier et fin mai sur les différents points d'accueil de l'Office de tourisme, il est encore trop tôt pour avoir les premiers chiffres de fréquentation de l'été 2022. Néanmoins, une première tendance se dessine. "Hello", "Hola", "Buongiorno", "Guten tag", mieux vaut être polyglotte. Car c'est LE fait marquant du mois de juillet : le retour massif des touristes étrangers.

Quel est le profil des touristes étrangers ?

En 2020, premier été après le déclenchement de la pandémie de Covid-19, les touristes étaient en grande majorité français. Idem pour 2021, malgré le retour des "limitrophes", allemands, suisses ou belges par exemple. 2022 marque donc un changement, avec des visiteurs venant de plus loin, en Europe mais pas que. "Les américains sont revenus petit à petit. Pas mal de clientèle nord-américaine, qu'on avait un peu perdu ces dernières années", détaille Isabelle Thomas, responsable de l'accueil à l'Office de tourisme de Dijon.

Selon elle, on retrouve à Dijon "au compte-goutte des clientèles asiatiques, c'est très très rare, seulement quelques individuels". "Il nous manque à l'heure actuelle la clientèle russe. Des clientèles qui dépensaient beaucoup, regrette Isabelle Thomas. Heureusement, nous avons des clientèles assez variées : des européens, des nord-américains et sud-américains, ça nous a permis de moins souffrir que d'autres destinations qui avaient seulement une seule clientèle étrangère".

Un effet Cité de la gastronomie ?

En plus du point d'accueil principal Rue des Forges, et de celui de la Gare, l'Office de tourisme de Dijon s'est également installé cet été à la Cité de la Gastronomie. France Bleu Bourgogne se posait la question dès le mois de mai : "Comment vendre la Cité de la Gastronomie de Dijon aux touristes ?". Là non plus, pas encore de chiffres officiels, mais la tendance est bonne : "Il y a eu une couverture médiatique dans le monde entier, rappelle Isabelle Thomas, responsable de l'accueil à l'Office de tourisme de Dijon. Des cavistes, des hôteliers, nous ont dit que des gens étaient venus avec à la main les articles de presse parus dans leurs pays !".

Déjà quelques "perles"

Un bilan touristique, c'est également l'occasion de se renseigner sur les "perles", ces questions parfois loufoques que peuvent poser les touristes, français ou étrangers. "C'est surtout au standard téléphonique que nous avons les demandes les plus insolites, s'amuse Isabelle Thomas. Beaucoup de gens perdus avec peu de notions en géographie, ça peut aller jusqu'à "est-ce qu'il y a la mer à Dijon?".

Elle évoque également "des demandes un peu fourre-tout", par exemple "une personne qui voulait développer la culture de la vigne en Afrique" et qui souhaitait des conseils. Des touristes peuvent aussi parfois s'embrouiller un peu et renomment certains lieux emblématiques. La Tour Philippe le Bon est ainsi devenue ... la "Tour Jean-Paul" dans la question d'un visiteur.